Nerezza…la nouvelle marque de cosmétique d’Awa Thiam

Awa Thiam excelle dans le domaine de l’entreprenariat en Italie, un pays qu’elle a rejoint en 2004, par amour. Influencée par sa mère, qui faisait du commerce international, elle s’est alors lancée dans l’entreprenariat, en commençant ses affaires par une boutique de chaussures italiennes. Aujourd’hui, elle est patronne d’une grande entreprise en Italie et fait la fierté de la beauté africaine.

Ce n’était pas gagné d’avance, mais Awa Thiam a cru en son étoile, en suivant les traces de sa maman, qui faisait du commerce international.

Alors étudiante à a Faculté de Droit à l’université Cheikh Anta Diop, elle décide d’immigrer en Italie, en 2004. Mais, très tôt piqué par le virus de l’entreprenariat à travers sa maman, elle avait déjà ouvert, vers les années 2000, une boutique de chaussures italiennes à Dakar.

Après une dizaine d’années passées dans le pays transalpin, elle crée, en 2014, la société A.T Bâtiment. Une société qui est devenue par la suite A.T Group, qui regroupe aussi « Nerezza Beauty » ou la beauté noire.

« J'ai toujours eu l'esprit d'entreprendre surtout, parce que toute petite j'étais fascinée par ma mère, qui faisait du commerce international. Vers les années 2000, j'ai ouvert une boutique de chaussures italiennes et fait défiler beaucoup de mes copines qui sont devenues par la suite de grands mannequins. Par la suite, j'ai ouvert, en 2014, ma société A.T Bâtiment, spécialisée dans les carreaux, les échafaudages et la construction. Elle est devenue par la suite A.T Group, qui regroupe aussi Nerezza Beauty, une marque sénégalaise de cosmétiques reconnue en Europe et en Afrique avec des produits venant d'Italie. Le concept de cette marque de produits cosmétiques est la valorisation de la peau noire. Comme j'habite en Italie, je cherchais toujours du maquillage, mais je n'arrivais jamais à trouver ma couleur », a-t-elle confié.