Ngor : Khalifa Sall dénonce l’usage excessif de la force contre les manifestants

Khalifa Sall s’est joint au concert de soutiens aux populations de Ngor. « Les événements tragiques qui se sont produits ce mardi dans la commune de Ngor ont fait plusieurs victimes dont le seul tort est de revendiquer un droit. Je condamne fermement l’usage excessif de la force contre les populations et la restriction des libertés érigée en mode de gouvernance », a déclaré Khalifa Sall.

« J’apporte toute ma solidarité aux victimes, à leurs familles et aux autorités locales de la commune et exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents. J’en appelle à la retenue et au respect des droits des citoyens et rappelle aux autorités que la violence n’a jamais été la réponse à un litige » a ajouté Khalifa Ababacar Sall repris Le Témoin.