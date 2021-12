Nigeria : Ces hommes font des rituels avec le sexe des femmes pour être riches

Deux jeunes hommes (généralement appelés prédateurs en Côte d’Ivoire et garçons sakawa et yahoo au Ghana et au Nigeria) impliqués dans la cybercriminalité ont été arrêtés par des membres de l’Association des chasseurs nigérians dans l’État d’Imo.

Les deux suspects, Ebuka et Chinonso Ikediobi, ont expliqué à leurs ravisseurs leur modus operandi et comment ils ont utilisé les parties intimes des femmes pour accélérer leur charme et gagner de l’argent.

Les deux hommes ont avoué : « le Marabout qui a préparé ce sort, nous a dit d’utiliser un mouchoir ou une serviette pour recueillir le sperme des parties intimes de chaque femme avec qui nous avons eu des relations sexuelles. Il nous a demandé de mettre un mouchoir ou une serviette de sperme dans un pot. Le pot est brûlé après chaque collecte. Il nous a dit que le nombre de femmes qui dorment avec nous déterminera la valeur de l’argent que nous obtiendrons.

Lorsqu’on leur a demandé de révéler le nom et l’emplacement du marabout, les hommes ritualistes ont refusé. Ils ont dit : « Nous avons été sérieusement avertis de ne le divulguer à personne ou nous mourrons. »

