Nigeria : un passager clandestin retrouvé dans un avion

Au Nigeria, un passager clandestin de 14 ans retrouvé inconscient à l’intérieur d’un avion…

Un passager clandestin de 14 ans a été retrouvé inconscient à l’intérieur d’un avion à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos au Nigeria le dimanche matin 4 septembre.

Lors de son interrogatoire, l’adolescent a déclaré qu’il s’était caché à l’intérieur de l’avion parce qu’il en avait assez du Nigeria et qu’il voulait déménager à l’étranger. Le porte-parole de Bi-Courtney Aviation Services Limited, exploitant du terminal MMA2, Oluwatosin Onalaja, a révélé que le passager clandestin est originaire de l’État de Kwara mais vit dans la région de Badagry à Lagos.

Onalaja a déclaré que le jeune de 14 ans avait été retrouvé à l’intérieur d’un avion appartenant à United Nigeria Airlines dans l’aile intérieure de l’aéroport. « Vers 6 h 10 le dimanche 4 septembre 2022, United Nigeria (la compagnie aérienne) a informé Bi-Courtney Aviation Services Ltd (BASL) qu’un passager clandestin de 14 ans a été retrouvé inconscient à l’intérieur de l’un de leurs avions », a déclaré Onalaja dans le communiqué.

Il a ajouté que le garçon avait dit aux enquêteurs qu’il était entré dans le côté piste par une ouverture de la clôture d’enceinte à Ile-Zik. Il a ensuite traversé le terminal de l’aviation générale, le hangar de l’armée de l’air et s’est dirigé vers le Murtala Muhammed Ahmed où il s’est caché au tablier.

« Il a vu du personnel de service au GAT et au hangar de l’Air Force, mais les a esquivés et a traversé la brousse. Le garçon de l’incident a été sorti de l’avion et emmené à la clinique MMA2 pour des soins médicaux de premiers secours. Il a ensuite été transféré pour un traitement supplémentaire à la clinique FAAN où il a repris connaissance vers 10 h 20. Nous participons activement à l’enquête en cours pour déterminer exactement ce qui s’est passé et pour aider à prévenir un tel événement à l’avenir », a ajouté Onalaja

