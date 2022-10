Nigeria : une ado de 17 ans arrêtée pour avoir refusé les avances d’un homme

Une adolescente âgée de 17 ans a été arrêtée par des agents du commandement de la police de l’État de Rivers au Nigeria à la suite de la plainte d’un certain M. James qui a affirmé qu’elle lui devait 17 000 nairas.

M. James aurait donné à la mineure ledit montant en petits versements, mais lorsqu’elle a refusé ses avances s3xuelles, il a exigé qu’elle rembourse l’intégralité de l’argent. L’adolescente a refusé de lui rembourser parce qu’elle affirmait qu’il lui avait « offert » l’argent de son plein gré, ce qui a incité M. James à inviter la police à l’arrêter…

Un groupe de défense des droits de l’homme, appelé Center for Basic Rights Protection And Accountability Campaign, a fait cette divulgation dans une déclaration publiée le lundi 19 septembre.

“Le Centre pour la protection des droits fondamentaux et la campagne de responsabilisation samedi dernier a reçu un appel de résidents de Bestman Estate, Rumukwuota, Obio / Akpor au sujet d’une jeune fille de 17 ans qui a été arrêtée par des policiers du poste de police de Rumupeirikom (Kala) à PortHarcourt sur la base de la conformité d’un certain M. James qui a séduit et attiré la mineure pour des relations s3xuelles qu’elle lui doit », lit-on dans le communiqué.

“Ledit M. James donnait de l’argent à la mineure sans lui dire sa raison jusqu’à récemment, il a commencé à exiger des relations s3xuelles avec l’adolescente qui a refusé sa demande. M. James a exigé qu’elle lui rembourse 17 500 nairas de l’argent total qu’il lui a versé, mais l’adolescente a déclaré que c’était un cadeau et non remboursable, ce qui a incité M. James à procéder à son arrestation. Après avoir écouté les deux parties, le DPD de la station a demandé à la jeune fille de 17 ans de rentrer avec ses parents et a…Lire la suite ici