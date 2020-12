Après avoir visité les pêcheurs, NOO LANK demande au président Macky Sall de prendre son courage à deux mains pour aller écouter les pêcheurs et les jeunes issus de ces communautés.

Noo Lank a rendu visite aux pêcheurs de Mbour ce Lundi 30 Novembre 2020. La délégation, conduite par le co-coordonnateur de Noo Lank Mourtala Seck en est sa troisième rencontre avec les responsables et membres de l’UNAPAS qui regroupe les pêcheurs artisanaux qui ont décidé de porter le combat contre les accords de pêche avec l’UE par une manifestation ce vendredi 4 décembre.

Cette manifestation a aussi pour but le changement d’orientation de la politique de pêche qui conduit progressivement à la raréfaction du poisson et l’augmentation de son prix sur les marchés du pays.

Soucieux de défendre les richesses naturelles que sont les ressources halieutiques tirées de la mer, Noo Lank a décidé d’apporter tout son appui à l’UNAPAS pour se faire entendre auprès des autorités publiques et de l’opinion. La mer apporte 70% des apports de protéines aux populations sénégalaises. Protéger les ressources halieutiques, c’est donc protéger la sécurité alimentaire du pays, une richesse naturelle inépuisable si les autorités savent la gérer avec responsabilité pour une pêche durable. C’est précisément ce qui fait défaut. L’accord avec l’UE contribue à piller nos ressources halieutiques.

Pour Noo Lank, cette visite s’inscrit aussi dans une démarche d’imprégnation des problèmes concrets des pêcheurs qui subissent les effets adverses de la surpêche qui a rendu le poisson plus rare, hypothéqué leurs investissements et fragilisé leurs ménages en sus des effets néfaste de la Covid 19 qui a suspendu leurs activités pendant des mois. Les accords avec l’UE font partie des mesures qui ont causé cette situation. Une bonne partie des jeunes qui tentent l’émigration est issue de ces communautés affectées.

L’UNAPAS demande donc à juste titre le gel immédiat de ces accords.

Face à cette situation, Noo Lank réitère son appel à la responsabilité demandant au président Macky Sall de se comporter comme un bon père de famille en allant rendre visite à ces communautés. Les pêcheurs sont ceux qui connaissent le mieux les difficultés et les opportunités de la mer. Ils sont porteurs de propositions et d’une volonté de sauver notre pêche pour qu’elle continue de profiter aux sénégalais. L’importance de la pêche sur l’emploi, la stabilité des ménages des pêcheurs, l’émigration clandestine et la sécurité alimentaire de l’ensemble des sénégalais vaut bien une tournée des communautés de pêche pour les écouter et construire avec eux une nouvelle politique de pêche.

C’est l’absence d’une telle écoute qui oblige l’UNAPAS à tenir une première manifestation ce 4 Décembre, à 15 heures à la place de l’obélisque.