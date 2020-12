Sanction contre Téliko…Ses avocats bombardent Me Malick Sall

L’affaire Téliko a été vidée. Le Magistrat a reçu un blâme. Mais cette décision commence déjà à faire jaser dans les rangs des avocats du juge condamné.

Après l’annonce du verdict, les avocats de la défense ont manifesté leur déception. « C’est la déception totale qui nous anime. Nous avons le sentiment et nous avons la conviction que l’autorité judiciaire a manqué le rendez-vous d’affirmer son indépendance, d’affirmer l’autorité de la justice. C’est le principe même de la sanction qu’il ne fallait pas retenir. C’est dire que nous sommes tous déçus », a déclaré Ciré Clédor Ly, un des avocats du juge, dont les propos sont rapportés par nos confrères d’Emedia.

La robe noire de poursuivre : « Nous sommes déçus par ce qui s’est passé, nous sommes déçus parce que nous croyions en la justice, à l’autorité judiciaire, à l’indépendance de la justice. Et la justice avait aujourd’hui la chance d’affirmer son indépendance et son autorité par rapport au pouvoir exécutif parce que l’autorité de poursuite c’est le ministre de la Justice. »

Pour sa part, Me Moustapha Dieng indique que cette sanction atteste à suffisance qu’il n’y avait aucune charge contre le juge Souleymane Téliko. « Nous respectons la décision mais nous pensons qu’elle ne devait pas être prise. Téliko mérite plus des félicitations qu’une sanction », a fait savoir Me. Dieng.

Dans le même sillage Me El hadji Diouf estime que cette décision est « farfelue ». Selon lui, le juge Souleymane Téliko réfute la sanction et ses avocats vont l’attaquer. « Nous allons faire de cette décision qui n’a aucun fondement. Téliko n’a rien fait donc, il ne doit pas être sanctionné. Il est un magistrat indépendant qui a le courage de ses idées. Nous allons faire appel pour que cette décision soit annulée », a informé M. Diouf.