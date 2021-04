Noo Lank demande un rapport sur les financement affecté à l’emploi des jeunes

« Le collectif Noo lank note la volonté d’apaisement qui se traduit par la libération des détenus politiques et demande d’accélérer l’assistance aux familles des 14 morts et aux blessés qui ont besoin de soins le plus rapidement possible, comme le chef de l’Etat s’y est engagé dans son dernier discours », rappellent Pape Abdoulaye Touré et Cie dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.

La note de rajouter : « Cependant, ses promesses sur l’emploi des jeunes restent une arlésienne apres sa dernière promesse d’un million d’emplois durant son second mandat et qui n’a connu aucun début d’exécution visible après un an. Noo lank attend de voir les nouvelles stratégies et mesures pour donner suite á la nouvelle promesse de 350 milliards FCFA », lit-on.