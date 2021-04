Noo Lank demande la baisse des prix sur les produits de base

La situation générale des sénégalais reste marquée par la même tension économique due á la précarité des ménages, le coût de l’électricité toujours trop cher, le manque d’eau persistant, le chômage criard des jeunes, les difficultés des pêcheurs face á la raréfaction du poisson dans nos océans surexploités, les prix élevés du ciment, du gasoil et de l’essence á la pompe et l’augmentation des denrées de première nécessite qui éreinte encore les ménages et menace de flamber encore á l’approche du ramadan. Face à cette situation, le collectif Noo Lank dénonce le silence du gouvernement qui « ne propose aucune mesure sérieuse et durable sur ces questions pressantes ».

Pape Abdoulaye Touré et Cie, dans un communiqué parvenu à Xibaaru, invitent le « gouvernement á engager immédiatement des ajustements visant une baisse significative des prix sur l’énergie (électricité, gasoil et essence a la pompe) et la protection des ressources halieutiques (suspension des accords de pêche). Tant et aussi longtemps que les prix sur ces produits de base resteront élevés pour les ménages, la tension économique sera source de crise et d’insatisfaction générale », lit-on dans la note.