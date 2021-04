La gestion actuelle du pétrole et du gaz au Sénégal n’est pas du gout du collectif Noo Lank. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru , Pape Abdoulaye Touré et Cie ont allumé les projecteurs de la Senelec et mis le feu sur la gestion gazier dans notre pays.

Extrait choisi…

Noo lank reste dubitatif sur le projet WAE avec la signature d’un nouvel accord de la Senelec pour une centrale électrique de 230 milliards FCFA sous l’égide de Samuel Sarr, l’un des hommes connus du sérail pour sa gestion calamiteuse de la Senelec et ses montages financiers douteux qui lui ont valu d’être attrait devant la Crei.

Le retour de Samuel Sarr au cœur du dispositif de production de la Senelec est la preuve éclatante que le président Macky Sall continue sa gestion avec les mêmes hommes qui ont pillé la Senelec, en les présentant cette fois ci comme les leaders du secteur privé national. C’est encore une nouvelle entourloupe cautionnée au sommet de l’Etat. Le politicien et financier promoteur de l’Apr Harouna Dia est aussi au cœur de ce projet.

Cette proximité suspecte et l’encadrement du projet par les associes politiques du président Sall est un signe d’accaparement du secteur de l’électricité. Tout cela n’a pu se faire sans l’entregent et la caution du chef de l’Etat.

Par ailleurs, contrairement aux déclarations faites, ce projet n’augure aucune baisse des prix pour les consommateurs. Il vise davantage a orienter le gaz sénégalais vers des intermédiaires privés et politiciens du pouvoir, en toute opacité et sans concurrence. En effet, cet accord a ete monté et signé en dehors de toute approche compétitive pour choisir la meilleure offre.

Sur le gaz.

C ‘est aussi cet enjeu gazier qui vient de faire l’objet d’une concession du port de Dakar sans appel d’offre a Elton qui n’a aucune expérience dans le secteur gazier alors que les deux champions nationaux que sont Cheikh Mbacke Seye (touba gaz – diprom) et Aly lo (gaz lobou mame diarra ), qui investissent depuis des années dans la production de gaz et la construction de capacités de stockage dans ce domaine, sont ignorés sans aucune justification.