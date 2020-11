Nouveau gouvernement : Que reste t-il de la coalition Idy-2019 ?

Décrit à la veille de la présidentielle du 24 février 2019 comme étant la crème politique et intellectuelle au service du Sénégal, la coalition Idy-2019 attirait la majeure partie pour ne pas dire la quasi totalité des forces politiques de l’opposition sénégalaise. On y trouvait des talents prometteurs, toujours à la fleur de l’âge, connus pour leur patriotisme, leur cursus politique et/ou professionnel sur qui peut compter le Sénégal d’aujourd’hui et de demain, à l’instar de Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ, de Malick Gakou du Grand Parti, de Thierno Bocoum du mouvement AGIR, le Capitaine Dièye du mouvement NIT, Dr Babacar Diop du parti FDS, Mamadou Lamine Diallo, Président de Tekki, l’ancien Premier Ministre Abdou Mbaye, Moustapha Guirassy, Hélène Tine, le Pr. Amsatou Sow Sidibé, Cheikh Alassane Sène, Bougane Guèye Dani, président du mouvement Gum Sa Bopp, le député maire de Dakar et coordonnateur de Taxawu Sénégal Khalifa Sall, l’ancien Premier Ministre Adjibou Soumaré, l’ancien maire de Dakar Pape Diop. Malgré son poids lourd et sa force, Idy-2019 a perdu la présidentielle du 24 Février 2019 face au candidat Macky Sall.

Cette coalition qui avait une vision claire, désireuse de succéder au candidat Macky Sall à la tête du pays pour dérouler son offre programmatique, est aujourd’hui au bord de l’explosion. En effet, les tractations politiques ont fini de semer les germes de la division au lendemain de la formation du nouveau gouvernement avec la nomination du leader de la dite coalition à la tête du Conseil économique social et environnemental.

Ce qui amène plusieurs observateurs à se demander que reste t-il de la coalition Idy-2019 ? La cascade de démissions se poursuit au sein de la coalition avec le départ de leaders comme Pape Diop du parti Bokk Guiss-Guiss, le Dr Babacar Diop de FDS/Les Guélewars, Bougane Guèye Dani, Amsatou Sow Sidibé présidente du mouvement Car Lénène, Cheikh Bamba Dièye, FSD/BJ et Thierno Bocoum du mouvement AGIR. Ce qui ne restera pas sans conséquence pour l’avenir politique de cette coalition que certains considèrent comme une coalition circonstancielle…

Auteur : Dakar Actu