Réorienter la vision Politique du Président Macky Sall sur certains projets…

DE LA NECESSITE DE REPENSER ET DE REORIENTER LA VISION POLITIQUE DU PRESIDENT MACKY SALL SUR CERTAINS PROJETS : (1ère partie) : du concret pour transcender les clivages et sauver la jeunesse.

Au lendemain de cette crise sanitaire mondiale de COVID-19, nous avons pu nous interroger sur plusieurs points de notre l’économie. L’emploi des jeunes, l’autosuffisance alimentaire, l’aménagement du territoire et l’assainissement sont les goulots d’étranglement de notre pays.

Dieu nous a donné un président visionnaire, pondéré, humain et réceptif ; un homme d’Etat qui, par sa pensée et sa vision politique, parvient à tracer des raccourcis efficaces en forme de programmes pour solutionner ces problèmes inhérents à la vie des sénégalais. C’est ce que nous appelons une VISION POLITIQUE éclairée par une théorie sous la forme d’un plan : le PLAN SENEGAL EMERGENT. Un plan complet, pertinent et très ambitieux qui englobe l’essentiel d’une théorie de l’action politique qui placerait le Sénégal sur les rampes de l’émergence par les actions d’ici 2035.

Il suffit tout juste aujourd’hui, de décliner un agir humain, une manière de faire et de bien faire avec comme seule motivation la confiance que chaque citoyen sénégalais doit avoir. Par nos capacités, aptitudes, attitudes et compétences, nous pouvons bel et bien changer le Sénégal, ce pays où l’on parle plus qu’on agit. N’est-il pas temps d’agir concrètement pour changer les donnes ? On a trop perdu de temps en discours, en théorie et en commérage sur les places publiques, plateaux de télés et autres cercles d’amis ou de collègues de bureau. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, la perte de temps au sein de la jeunesse a pris une proportion inquiétante. A raison de 2h30 par jour sur 65 ans de vie, on arrive à 7 ans de perte de temps. Si nous choisissons d’utiliser notre temps à se perfectionner dans ce que nous voulons être, 50 heures de pratique par semaine dans un nouveau domaine peut déjà produire d’excellents résultats. Il faut en moyenne 500 heures de pratique(10semaines), avec 8 heures par jour ( du Lundi au Samedi) pour acquérir largement une nouvelle compétence, de la maîtriser et de pouvoir l’enseigner. Même si on faisait 25 semaines à raison de 20 heures par semaine ce qui fait à peu près 3 mois et demi à plein temps 6 ans 3 mois et demi, on pourrait acquérir une nouvelle compétence et la maîtriser parfaitement. Et combien pourrait-on en acquérir sur 40 ans de carrière ?

Avec cette crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, l’économie a connu une récession extraordinaire dans tous les pays. Malheureusement, cette crise va se faire sentir de manière plus accrue dans les pays a revenu intermédiaire.

Cependant, l’impact potentiel de la pandémie a considérablement pesé sur l’alimentation familiale d’où la distribution d’une aide alimentaire sur toute l’étendue du territoire et dont les composants sont des denrées importées : riz, huile végétale, sucre, pâte alimentaire.

Automatiquement, on s’est demandé si les pays exportateurs, partenaires du Sénégal avaient gardé leurs stocks en denrée, que serons-nous devenus ? Voilà qui mérite réflexion sur des écarts de notre système politique et de notre façon de vivre quotidiennement. Il urge donc de corriger ces tares qui pourraient un jour nous être fatales. Il est donc temps de coordonner nos actions de développement autour du secteur primaire par un organigramme qui prendrait en compte l’emploi des jeunes, l’aménagement du territoire et l’assainissement.

A l’heure où le problème foncier est soulevé partout dans le Sénégal, au moment où l’inondation se présente comme un casse-tête, l’immigration clandestine comme un vice chez les jeunes qui partent en tant qu’acteurs au développement, l’État doit articuler sa politique publique autour du secteur primaire afin d’atténuer les frustrations et autres formes de malentendus causés par le manque de réactivité de certains ministres et directeurs généraux ayant en charge ces problèmes. Il s’agira, à mon humble avis pour l’Etat, d’organiser les jeunes au niveau des zones rurales en « Colonies Agricoles pour Emergence » (C.A.E) avec comme dominante, l’activité qui est pratiquée principalement dans la dite zone ; exemple : Culture dans les zones des Niayes, le long du fleuve Sénégal, en Casamance et dans le bassin arachidier ; élevage vers le Nord, Linguère, Dahara, Tambacounda, Kolda… ; Aviculture et pisciculture dans les zones côtières de Saint-Louis au Cap-Skiring et le long des bras de mer du Sine, du Saloum et de la Casamance.

Le temps, c’est de l’argent, nous serine un dicton populaire commun à tous les pays. Mais le temps est aussi un acteur majeur de la société et de l’économie : utilisons notre temps au travail et non à la politique politicienne. Il faut donc que la société politique l’organise, l’occupe par des actions concrètes et non par des discours aux belles formes de rhétoriques que ne suivent aucune action. L’État doit le répartir entre travail, repos, loisirs afin de réduire les travers, le fatalisme, le fanatisme et le pessimisme de manière à donner tout à l’intérêt général. Il doit organiser cette jeunesse autour de ces activités en prenant en charge pour au moins un quinquennat : l’orientation des jeunes vers les colonies agricoles, la formation, le déploiement, la surveillance du travail, la récolte et transformation, la distribution et la rémunération des jeunes salariés. Le temps nous est compté et savoir le dépenser doit être un atout majeur pour chaque société soucieuse de son bien-être. Jusqu’ici, rares sont les projets d’emploi de jeunes qui ont réussi au Sénégal. Il faut d’abord conduire les jeunes vers la formation en entrepreneuriat par une pédagogie de l’exemple. C’est ainsi qu’ils se rendront compte de toutes les potentialités qui s’offrent en eux.

En un moment donné, son Excellence le président Macky SALL avait lancé le concept « FAST TRACK » pour raccourcir les délais de traitement de certains dossiers importants par l’administration mais aussi, inciter les populations à s’activer davantage pour satisfaire les besoins vitaux. Il a mis depuis son arrivée au pouvoir des programmes politiques pour la relance des activités économiques mais force est de constater que la plupart de ces programmes ont échoué par manque de sérieux, de communication, d’organisation et de méthodologies pratiques.

Cette crise sanitaire a permis en tout cas, de révéler des signes jusque-là subtils qui montrent que notre société doit impérativement évoluer vers le bon côté. L’ordre ancien où le passif communautaire qui était comme une contamination doit se déliter obligatoirement. Il suffit juste que le gouvernement le veut pour que les jeunes s’y mettent. Avec ce nouveau gouvernement d’union nationale, l’espoir peut être permis.

Il y a lieu de mettre sur pied des projets de développement gérés dans un premier temps par l’Etat avec tous les moyens qu’il faut pour la réussite dans l’exécution et la gestion dans un temps donné, pour ensuite entamer la libéralisation progressive. Nous en avons les capacités et nous pouvons le réussir si nous le voulons bien-sûr.

Le confinement nous a fait perdre certaines habitudes et la nouvelle situation nous a interpelé sur le passé et le futur en nous poussant vers un questionnement : Que doit être notre manière de vivre actuellement ? Comment devons-nous dépenser notre temps et que devons-nous actuellement faire pour parer à d’éventuels cas comme ceux causés par cette pandémie ?

Il nous faut à cet instant, réorganiser de manière rationnelle les activités économiques autour des programmes mis sur pied au sein du secteur primaire avec de nouvelles technologies, de nouvelles approches afin d’assurer une productivité suffisante pour toutes la population du pays. Produire ce que nous consommons ou consommer ce que nous produisons. (À suivre.)

Malick Wade Gueye