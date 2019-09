ODCAV/KOLDA ; Moussa Molo coiffe Jambars au poteau

Victoire à l’arraché de l’ASC Moussa Molo face à l’ASC Jambars. Score final, un but à zéro dans un match très palpitant et riche en spectacle sur la pelouse. L’unique but de la partie a été l’œuvre de Meyloute Diallo dans les dernières minutes du temps règlementaire. C’était à la 86ème minute sur un centre venu de la gauche vers la droite, au moment où l’attaquant libre de tout marquage dans les six mètres, a facilement fait trembler les filets au grand bonheur de ses supporters. De part et d’autre, chaque équipe a montré son véritable style de jeu. Les poulains du coach Abdou Sané ont multiplié les assauts pour revenir au score, mais ce n’est sans compter avec la détermination du gardien de l’ASC Moussa Molo. Balla Moussa Namaco était imbattable ce soir. Ce qui a d’ailleurs fait de lui l’homme de ce match qui a tenu toutes ses promesses en spectacle sur la pelouse. Coiffé au poteau, l’ASC Jambars reste sur ses trois points après deux journées, en attendant sa troisième sortie pendant laquelle, l’équipe du quartier Bouna Kane doit jouer son va-tout pour décrocher une qualification au deuxième tour. Toujours pour le compte de cette zone 3 de l’ODCAV de Kolda, le derby du grand quartier Sikilo a tourné à l’avantage de l’ASC Sikilo nord. Cette nouvelle formation s’est imposée face à l’ASC Yakaar sur le score d’un but à zéro. Dans ce match aussi intéressant face un public venu très nombreux, Sidy Baldé capitaine et défenseur central de l’équipe de Sikilo Nord est élu homme du match pour ses bonnes prestations du jour.

ELHADJI MAEL COLY