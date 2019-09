ODGAM Kolda – Téranga humilie Foyéré devant ses supporters

Pour le compte de la deuxième journée de l’ODGAM de Kolda en zone R2, l’ASC Téranga a battu l’ASC Foyéré sur le score sans appel de cinq buts à zéro. Une lourde défaite de Foyéré synonyme d’humiliation devant ses nombreux supporters au stade régional. Dans ce derby de Sikilo, l’ASC Foyéré nouvelle formation, jouait le premier match de son histoire. Un départ mal négocié. D’ailleurs l’équipe Foyéré a terminé le match à dix, aprés l’expulsion de Modou Dramé défenseur central dés la 28e minute. Ce qui a surtout facilité la tache aux poulains de Bouba Cissé qui n’ont laissé aucune chance à l’adversaire. Seule consolation de Foyéré, ses cadets se sont imposé devant ceux de Téranga sur le score d’un but à zéro. En première heure en juniors/séniors, le Réal de Doumassou s’est offert une victoire face à l’ASC Laabal. Score final, deux buts à un, là où les cadets de Laabal ont dominé ceux du Réal par un but à zéro. Auparavant en R1 catégorie juniors/seniors, Déggo du camp de garde est tombé en encaissant deux buts contre zéro marqué face à l’ASC Espérance; au même endroit de cette deuxième journée, l’ASC Espoirs est tenue en échec par l’ASC Kawral nouvelle formation du quartier Kémo, sur le score d’un but partout. Tous les différents matchs de ces zones se sont déroulés dans une forte ambiance joviale dans les tribunes et sur les gradins.

ELHADJI MAEL COLY