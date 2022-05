« Ce matin, j’ai fait ma déclaration de patrimoine auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) », informe la maire de la ville de Thiès. « L’essentiel de ce patrimoine tourne autour de livres collectionnés depuis mes années d’étudiant. Ma bibliothèque est mon plus grand et mon plus beau patrimoine », a écrit Dr Babacar Diop sur Facebook.