Jay-Jay Okocha le « seul n°10 qui a impressionné » Ronaldinho !

L’ancien international nigérian Austin Jay-Jay Okocha a été l’un des joueurs préférés du Brésilien à Ronaldinho. Dans un tweet, Ronaldinho avait posté une photo de lui-même en compagnie de l’ancien capitaine des Super Eagles et la star colombienne Carlos Valderrama, avec la légende : « Seul numéro 10 que j’ai toujours admiré ».

L’ancienne star des Super Eagle du Nigeria, Austin Jay-Jay Okocha fait partie des joueurs préférés de Ronaldinho, qui a porté le maillot n°10 au cours de sa carrière. L’ancien Brésilien, qui a joué aux côtés de Jay-Jay Okocha au Paris Saint-Germain, a admis qu’il avait appris certaines compétences de la légende nigériane. Le talent exceptionnel de dribbleur d’Austin Jay-Jay Okocha a été admiré par les joueurs et les fans du monde entier et l’un de ses plus grands supporters a toujours été le légendaire Ronaldinho.

Okocha a ébloui ses adversaires et a porté un « toast » aux fans, au cours de sa carrière de footballeur. Ronaldinho a une fois commenté sur son compte sur les réseaux sociaux, en 2017, qu’Okocha et la légende colombienne Carlos Valderrama étaient deux de ses plus grands n°10. « Le seul numéro 10 que j’ai toujours admiré ».

Jay-Jay Okocha est devenu un joyau pour les fans avec ses compétences de dribble similaires à celles de Ronaldinho et l’ancienne star du FC Barcelone a admis qu’il avait beaucoup appris de la légende nigériane pendant leur séjour ensemble en France. La performance remarquable d’Okocha pour l’équipe nationale a été remarquée pour la première fois lors de la CAN de 1994 en Tunisie et les Jeux olympiques, en 1996, à Atlanta.

