A l’occasion de l’anniversaire de son épouse Hélène, Omar Sy s’est emparé de sa page Instagram pour lui adresser un adorable message.

Omar Sy est un mari attentionné, fou amoureux. Dimanche 6 octobre 2019, l’acteur de 41 ans s’est saisi de son compte Instagram pour adresser un message très touchant à l’adresse de sa femme, Hélène, qui célébrait ce jour-là ses 40 ans. Pour accompagner ses mots, le comédien a publié une série de quatre photos de son couple à travers les années. «D’accord, t’as « un peu » changé, mais pour le mieux, parce que tu es la meilleure. Traverser toutes ces années ensemble, c’est tout ce qui compte. Joyeux anniversaire. Je t’aime», a-t-il tendrement écrit. En couple depuis vingt ans et mariés depuis 2007, Hélène et Omar Sy sont les parents comblés de cinq enfants. Fondateurs de l’association CéKeDuBonheur, qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés, ils vivent depuis plusieurs années à Los Angeles et reviennent régulièrement en France pour voir leurs proches et assurer de nouveaux engagements, qu’ils soient caritatifs ou professionnels. «Quand je ne suis pas acteur, je suis le taxi de mes enfants et j’adore ça», plaisantait Omar Sy en 2017 dans l’émission «Au tableau !» sur C8. La vedette d’«Intouchables» avait alors entre autres admis qu’il adorait son quotidien californien et conduire ses enfants à l’école.