Karim Wade ne rentre pas encore au Sénégal : Le fils de Me Abdoulaye Wade craint un retour en prison

En essayant de nier l’évidence, l’ancien député à l’Assemblée nationale, secrétaire général adjoint chargé des Conflits au Parti démocratique sénégalais (PDS) Doudou Wade a fait un aveu de taille. Ainsi donc, c’est par peur de retourner en prison que Karim Wade ne veut rentrer au Sénégal et reste au Qatar. Doudou Wade était l’invité de l’émission Jury du dimanche sur Iradio.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles, l’ancien ministre du ciel et de la terre, Karim Wade reste toujours au Qatar, Doudou Wade indique : « Karim Wade est attendu par les Sénégalais. Il veut rentrer. Il ne rentre pas parce que ce n’est pas encore opportun. Vous l’avez entendu plusieurs fois dire que s’il arrive on le met en prison », se souvient-t-il. « Est-ce qu’il a alors peur de retourner en prison » ». Et lorsqu‘on lui demande si : « Est-ce qu’il (Karim Wade) a peur de retourner en prison, l’ancien Président du groupe parlementaire Liberté – Démocratie soutient « Ce n’est pas une question de peur, c’est une question de responsabilité ».

De quelle responsabilité, parle Doudou Wade ? Karim Wade se terre au Qatar, et attend que les militants du PDS aillent au charbon, sortent dans la rue pour affronter les forces de l’ordre, qu’ils mettent le pays en feu et en flammes pour qu’il ne fasse plus l’objet de poursuites judiciaires, pour qu’il revienne au Sénégal. Une attitude bien peureuse de sa part et qui ne l’honore guère. Karim Wade n’a jamais su ce que c’est, lutter pour la liberté et la démocratie. Voilà quelqu’un qui est habitué à tout obtenir sur un plateau d’argent.

Dire que c’est ce Karim Wade qui distribue actuellement les cartes au PDS. Sa volonté de mettre la main sur le PDS tout en restant au Qatar, a valu à ce parti de connaître la crise avec la rébellion engagée en son sein par Oumar Sarr, Me El Hadj Amadou Sall, Babacar Gaye et compagnie. Karim Wade ne fait pas que mépriser les militants du PDS qu’il essaye d’envoyer au charbon. C’est la même posture qu’il a vis-à-vis de ceux qui se réclament « karimistes ». C’est pourquoi d’ailleurs qu’il a perdu le soutien du plus grand mouvement « karimiste » le MLK (Mouvement Liguèye Karim) dirigé par Alinard Ndiaye.

Karim Wade va jusqu’à snober son cousin Doudou Wade, selon des sources proches du PDS. C’est pourquoi Doudou Wade n’arrive pas à donner des indications précises sur Karim Wade dont il ignore tout, sur ses activités.

La rédaction de Xibaaru