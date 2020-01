Opération de sécurisation : 152 individus interpellés par la Police…

Une opération de grande envergure, avec érection de check-points a été menée dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier 2020, de 20 heures à 07 heures, dans tout le secteur du SRSP.

Kaba Touré, un récidiviste dangereux interpellé…

Ainsi, lors de cette opération, celui qu’on pourrait qualifier de plus grand agresseur a été interpellé. Il s’appelle K. Touré, un récidiviste sorti de prison il n’y a pas longtemps. Né à Touba, il se fait passer pour un Sdf. Il est boulanger de profession et on le surnomme Vieux. Et pour le moment, six (6) personnes ont déposé des plaintes contre lui. Aussi, un de ses complices, Malick Fall a été arrêté à Colobane. C’est le receleur du sieur Kaba.

Par devers lui, des matériels ont été saisies dont : Une cagoule, une machette, un coupe-coupe…

SERVICES

INTERPELLÉS ET MOTIFS

MISES EN FOURRIÈRE

P (pièces)/SAISIES

OBS (Observation)

S.U ET MŒURS

16 dont vérification d’identité 12 – nécessite d’enquête 01 – détention et trafic de ci 01 – détention et usage de ci 02

81

R.A.S (Rien à signaler)

PLATEAU

néant

24

R.A.S

REBEUSS

14 dont vérification d’identité 11 – nécessite d’enquête 01- Usage du tabac dans un lieu public 02

18

R.A.S

BEL-AIR

néant

R.A.S

MÉDINA

néant

R.A.S

POINT/E

07 pour vérification d’identité

15 dont 12 véhicules et 03 motos



10

R.A.S

PP (poste de police)/HLM-5

04 dont ivresse publique et manifeste 03 – flagrant délit de vol 01

17

R.A.S

PP/GRD-DK

néant

R.A.S

DIEUPPEUL

néant

R.A.S

P/ASSAINIES

néant

03 veh

59

RAS

GRAND-YOFF

14 dont vérification d’identité 13 – ivresse publique manifeste 01

R.A.S

GUEDIAWAYE

09 pour nécessité d’enquête 01 – coups et blessures volontaires 02 – retour parquet 02- escroquerie 01 – détention et usage de ci 03

30

R.A.S

GOLF-SUD

Vérification d’identité 02 – ivresse publique et manifeste 02 – usage de la cigarette en lieu public 03

03 véhicules

34

R.A.S

MALIKA

05 pour vérification d’identité

24

R.A.S

WAKHINANE

02 pour nécessité d’enquête 01 – tentative de viol 01

R.A.S

GUINAW-RAILS

11 dont vérification d’identité 09 – ivresse publique et manifeste 01 – vol 01

03 motos

43

R.A.S

PIKINE

16 dont vérification d’identité 11 – détention et usage de ci 03 – vol en réunion 02

04 dont véhicules et 02 motos

11

R.A.S

THIAROYE

02 dont vérification d’identité 01 – offre ou cession de ci 01

R.A.S

PP/S-MBAO

néant

25

R.A.S

YEUMBEUL

néant

05 dont 02 véhicules et 03 motos

62

RUFISQUE

14 dont vérification d’identité 06 –nécessite d’enquête 01 – ivresse publique et manifeste 01 – racolage 03 – vol avec violences 01- coups et blessures volontaires 01 – violences a ascendance et détention d’arme blanche 01

30

R.A.S

JAXAAY

16 dont vérification d’identité 10 – ivresse publique et manifeste 01 – racolage 04 – nécessite d’enquête 01

11 dont 07 véhicules et 04 motos

30

R.A.S

CA GOUYE MOURIDE

06 dont pour vérification d’identité

18

R.A.S

BARGNY

néant

R.A.S

TOTAL

?159

515

R.A.S