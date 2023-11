Opération de sécurisation : 567 personnes interpellées par la Police

La police sénégalaise a encore frappé fort ou a encore porté un grand coup. En effet, dans le cadre de ses opérations de sécurisation sur l’étendue du territoire national dans les nuits du mercredi et jeudi aux alentours de 21 à 5 heures du matin.

Lors de cette opération 567 personnes ont été interpellées et 415 pour vérifications d’identité, 75 pour ivresse publique manifeste, 19 pour nécessité d’enquête, 21 pour détention de drogue, 9 pour vagabondage, 05 pour flagrants délits de vol, 1 pour vol, 1 pour tentative de vol, 06 pour association de malfaiteurs et vol en réunion, 1 pour recel, 02 pour détention illégale d’arme blanche, 02 pour conduite sans permis, 01 pour racolage et 09 pour non inscription sur le fichier sanitaire et sociale. Selon Les Echos qui donne l’information, 600 éléments ont été mobilisés pour cette opération de sécurisation.