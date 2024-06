Opérations de sécurisation : La Police interpelle plus de 500 personnes

La police nationale est plus que jamais déterminée pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle vaste opération de sécurisation supervisée par la Direction de la Sécurité Publique a été organisée, dans la nuit du mercredi au jeudi de 21h à 5h.

Ainsi cette initiative visant à lutter contre la délinquance et la criminalité sur l’étendue du territoire national a permis d’interpeller, selon une source autorisée de Seneweb, 501 dont 321 pour vérification d’identité, 97 pour ivresse publique et manifeste, 35 pour nécessité d’enquête, un pour détention de chanvre indien, deux pour détention et trafic de chanvre indien.

Un pour détention d’ecstasy, trois pour détention et usage de chanvre indien, sept pour usage de produits cellulosiques, quatre pour rixe sur la voie publique, deux pour détention d’arme blanche, neuf pour vagabondage, un pour association de malfaiteurs, neuf pour vol , un pour tentative de vol, un pour flagrant délit de vol, un pour abus de confiance, un pour outrage à agent, deux pour viol, un pour homicide involontaire par accident de la circulation routière et un pour non inscription sur le fichier sanitaire et social.