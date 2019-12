Oumar Sarr à RFI : « je suis toujours membre du PDS »

Au Sénégal, c’est la crise au Parti démocratique sénégalais d’Abdoulaye Wade. Le PDS se déchire depuis l’élection présidentielle de février 2019. Longtemps numéro deux de la formation, Oumar Sarr en a été écarté. Et d’autres piliers du parti libéral ont quitté le navire. Pour Oumar Sarr, le PDS est aujourd’hui mort, et cela à cause de Karim Wade. Invité de RFI, Oumar Sarr déclare formellement qu’il est toujours membre du PDS. Sur son exclusion, Oumar Sarr trouve illégale son exclusion et que la note est écrite et signée par Karim Wade et non par le secrétaire général national du PDS. « Karim Wade a menti sur son retour pour la présidentielle de 2019 et il manipule son père. Le PDS est une histoire et ce sont des instances. On ne peut pas venir comme ça et dire que mon père est vieux et que je vais prendre sa place avec l’aide d’un Fans club » dit-il au micro de de Charlotte Idrac.