Ousmane Sonko a menti sur l’affaire Adji Sarr, selon…

LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ

Ils étaient huit dans la cellule. Certains assis, d’autres allongés, du jus Presséa et des bouteilles d’eau à côté d’eux, les sept discutaient tranquillement de sujets divers. Ils avaient l’air tous bien portants et semblaient supporter avec dignité leur condition de détention.

Il était debout au fond de la cellule, le dos et la jambe droite flèchie contre le mur. Il était très calme dans son coin. Nul ne pouvait imaginer que ce calme précédait un terrible événement, même s’il semblait anxieux. En une fraction de seconde il a fait un mouvement avec son cou comme le font certains sprinteurs avant de s’élancer, puis a foncé à toute vitesse vers la grille d’entrée de la cellule. Un bruit assourdissant s’en suivit. Tous les jeunes présents dans la cellule sursautèrent comme un seul homme en hurlant. Ils venaient d’assister à un événement tragique qu’ils n’auraient jamais pu imaginer. Ils venaient de voir François Mancabou s’écrouler par terre suite à ce gros choc. L’un de ses codétenus enleva immédiatement son t-shirt pour lui porter assistance. Les policiers arrivèrent et ouvrirent la porte, les jeunes désemparés leur racontèrent la scène qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Sous le choc, certains d’entre eux essayaient de parler à François, d’autres avaient les mains sur la tête et faisaient les cent pas dans la cellule. L’un d’entre eux donna un violent coup de pied au mur, un morceau de ciment se détacha de celui-ci. Voilà exactement ce qui s’est passé dans la cellule où se trouvaient François Mancabou et ses codétenus. Non seulement François ne s’est pas retrouvé à l’hôpital suite à des tortures, mais ses codétenus aussi ne montraient aucun signe de maltraitance.

Ousmane Sonko est l’espoir de nombreux Sénégalais, notamment chez les jeunes. Nul ne peut le nier. Ils ont foi en lui. Ils le considèrent comme le grand patriote panafricain que le Sénégal attendait depuis les indépendances. C’est ce que je pensais aussi de lui. Néanmoins, nous sommes dans un pays où certaines valeurs morales sont essentielles. Nous sommes issus d’un pays où on considère la vérité comme étant sacrée. Cheikh Ahmadou Bamba nous a enseigné que le mensonge était pire que l’absence de prière. La vérité doit être dite en toute circonstance.

Ousmane Sonko nous a menti dans l’affaire Adji Sarr lorsqu’il nous a indiqué avoir fréquenté le salon sweet beauté pour des besoins thérapeutiques. Ces mensonges ont poussé les jeunes à se constituer en bouclier pour le défendre croyant à la thèse du complot. Nous connaissons tous la suite tragique des événements de Mars 2021. Ousmane Sonko nous ment encore aujourd’hui en nous disant que François Mancabou avait été torturé, qu’il avait reçu des coups de couteaux et qu’on lui avait fracassé le crâne. Pour donner plus de crédit à ses mensonges, Sonko nous explique que ces tortures sur François ont été perpétrées dans l’unique but de lui soutirer des aveux sur l’implication de son leader dans la force spéciale.

Pourquoi tous ces mensonges de Sonko ? Comment quelqu’un qui prétend aimer ces jeunes qui le suivent aveuglément, quelqu’un qui prétend aimer ce pays qu’il chante partout, peut-il mentir aussi froidement sans aucun remord ? Pourtant, il sait pertinemment que ces mensonges ne feront qu’attiser la haine et la violence que ses disciples les plus radicaux ont envers le régime actuel. Je n’arrive pas à trouver une réponse à cette question.

J’ai aimé Sonko de tout mon coeur, je l’ai soutenu de toutes mes forces. Mais je faisais tout cela uniquement par amour pour mon Sénégal qui m’a tout donné.

Quelqu’un qui obtient le pouvoir par le mensonge gouvernera par le mensonge. Ousmane Sonko n’hésite jamais à mentir pour servir ses propres intérêts et malheureusement, il le fait quelles qu’en soient les conséquences sur cette jeunesse sous son emprise, il le fait quelles qu’en soient les conséquences sur notre Sénégal qu’on chérit tant. Un pays ne peut pas se bâtir sur la base de mensonges.

J’ai vraiment mal pour tous ces jeunes qui voient en Sonko leur ESPOIR. Paix à l’âme de François. Qu’Allah protège notre pays.

Vive le Sénégal en paix

Page Facebook Serigne Am Pastef