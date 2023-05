Ousmane Sonko…la chute !

SONKO : LA CHUTE ?

C’est l’image d’un homme, les traits défigurés par les événements, qui a failli lourdement chuter à sa descente d’un véhicule de la gendarmerie nationale. Mais plus de peur que de mal, Ousmane Sonko a été rattrapé in extremis par des gendarmes qui sont souvent, la cible privilégiée des outrances du Président du Pastef. Pour un homme qui se croyait au-dessus des lois, cette courte séquence sur laquelle on le voit entre les mains des forces de sécurité et de défense sénégalaises est tout un symbole. Dans une République, il y a des bornes qui sont infranchissables.

L’affaire Sonko-Sarr ou le bouquet final d’un fiasco moral et politique.

Depuis, l’image tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Cette séquence magnétique et prémonitoire résume le scénario noir que ses partisans redoutaient tant, depuis le déclenchement de l’affaire de viol impliquant celui qui se prévaut du titre de chef de l’opposition sénégalaise.

Elle est symbolique de l’effondrement de plus en plus inéluctable d’un homme à l’apogée de son ascension, mais qui va naufrager ses ambitions et la survie de son parti dans la baignoire glauque du jacuzzi d’un obscur salon de prestations corporelles. En plein couvre-feu. Dans un pays totalement confiné pour cause de Covid 19.

Jugé pour viols répétés et menaces de mort sur une jeune fille d’à peine 21 ans, son procès qui tient tout le Sénégal en haleine, résonne comme l’épilogue d’un film politico-judiciaire catastrophe, sur fond de scandale sexuel que le plus inventif des auteurs ne pouvait imaginer. Sonko et la masseuse ou l’inimaginable scénario.

Viol. Il n’aura suffi que quatre lettres pour faire basculer le destin d’un homme et d’une ambition. Les accusations portées contre le leader du Pastef sont d’une rare gravité. Attrait devant la barre pour solder l’addition judiciaire de ses turpitudes personnelles, Ousmane Sonko dans sa stratégie de défiance presque compulsive des institutions de la République, a refusé de se présenter devant la justice sénégalaise. Mais qu’à cela ne tienne, son procès retentissant, dont le verdict est attendu le 1er juin, risque d’être le bouquet final d’un véritable fiasco politique et humain.

Des écarts intimes qui laisseront des traces dans l’histoire

L’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr, c’est l’histoire d’un homme dont le destin politique prometteur a chaviré entre le huis clos romantique d’une salle de massage et l’ambiance lourde d’une salle d’audience pour un procès scabreux pendant lequel, rien ne nous sera donné à voir mais où tout nous sera donné à entendre. Une affaire qui laissera des traces dans l’histoire, avec ses instants cruels et épiques avec la description sordide des écarts intimes des deux protagonistes : Ousmane Sonko et Adji Sarr.

Entre récits de sodomie et histoires de fellation, l’étalage-déballage accablant fait par la jeune masseuse de ses moments de jouissance avec l’ex- inspecteur des impôts, sous les néons du Sweet Beauty, a fait l’effet d’une bombe dont l’onde de choc n’en finit pas de diviser et de secouer le Sénégal. Un pays fracturé avec d’un côté, les pro Sonko qui voient derrière cette affaire, un complot d’état et de l’autre, les partisans de celle qui fait trembler l’homme qui fait trembler toute une République.

Sonko perdu par l’illusion de puissance

Mais au-delà de cette affaire qui reste strictement privée avec certes une excroissance politique, il y a surtout le procès de l’imposture et de la supercherie, celui d’un homme qui avait fait de l’exemplarité et de la morale les piliers de sa stratégie de conquête pouvoir. Des valeurs qui au final, se sont avérées être rien d’autre que des variables d’ajustement d’une manipulation politique et médiatique à grande échelle.

Ousmane Sonko avait pour lui la popularité et un capital attractivité comme aucun homme politique sénégalais avant lui.

Seulement voilà, à force de prendre sa pleine puissance comme un totem d’impunité, aucune institution ne va échapper à la défiance et aux outrances du Président du Pastef. Devenu le poison lent de la démocratie sénégalaise, l’homme ne fixe aucune limite dans ses perditions contre les institutions de la République. A commencer par le Président Macky Sall, sans oublier les juges, les généraux de l’armée, de la police, de la police, la magistrature, la presse.

Ousmane Sonko, omni -opposant autoproclamé, ne résiste plus à la tentation de surpuissance qui a fini par lui faire croire qu’il était devenu un citoyen au-dessus des lois. Un intouchable qui n’allait jamais avoir de compte à rendre. Une illusion au service d’une obsession : la création des conditions d’une insurrection au Sénégal.

Dès lors ses dérapages s’enchaînent. À commencer par le refus de reconnaître la légitimité du chef de l’État qu’il refusera pendant longtemps d’appeler par sa fonction de Président de la République. Un symbole d’irresponsabilité républicaine pour une personnalité de tout premier plan, qui cherche à incarner nos institutions.

Quant à la justice, c’est l’institution maléfique qu’Ousmane Sonko aime le plus à invectiver. Voués aux gémonies, les magistrats sont insultés et menacés plus souvent qu’à leur tour, inspirant ses plus farouches partisans. Il y a quelques jours, un de ses plus fidèles lieutenants ne s’est guère gêné pour dire publiquement sur une chaîne de télévision sénégalaise « que son parti attendait de pied ferme, le premier juge qui osera prononcer une peine d’emprisonnement ou d’inéligibilité contre Ousmane Sonko ». Si ce n’est pas une menace, ça y ressemble fort.

Et que dire des forces de défense et de sécurité qui sont systématiquement vilipendées, outragées, agressées voire accusées de tentative d’assassinat.

Tout un pays soumis à la violence d’un homme et à la terreur d’un parti

Se sachant pris dans le tourbillon d’une pression judiciaire suffocante qu’il aura lui-même provoquée et qui pourrait pulvériser sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, Ousmane Sonko n’a désormais qu’une seule et unique obsession : créer les conditions d’une insurrection sur fond de réthorique complotiste, et de discours insurrectionnels, en appelant ses militants les plus fanatiques et les plus radicaux à mettre en cause l’ordre constitutionnel.

C’est tout le sens de son dernier appel lancé depuis son domicile de Ziguinchor à travers lequel, il donnait le signal de sa marche triomphale vers Dakar,pour déloger le Président de la République. Face caméra, casquette en couleur militaire camouflage vissé sur la tête, tout un symbole, Ousmane Sonko appelle le peuple du Sénégal à descendre dans la rue partout au Sénégal avant de le convier à déferler sur la capitale pour un affrontement capital qu’il appelle « le combat final ».

Ce message signe de manière incontestable, les intentions d’un homme entré en guérilla, fidèle à sa caricature de jusqu’au boutiste et prêt à aller jusqu’au bout de son agenda insurrectionnel. Quoiqu’il en coûte. C’était l’objectif principal de sa « caravane de la liberté ».

On connaît la suite. Ousmane Sonko sera arreté et gentiment ramené à la maison.

Mais cet épisode de sa brève arrestation, qui a tout l’air d’une ultime sommation envoyée au Président du Pastef, doit servir d’avertissement à tous ceux qui foulent aux pieds les institutions, bafouent la République et tentent quotidiennement d’allumer les braises de la haine et de la violence pour déstabiliser le Sénégal.

L’état n’a plus le droit de fléchir face à ceux qui veulent saccager la République, vandaliser nos institutions. Il doit faire preuve dune autorité à toute épreuve pour empêcher les pyromanes de transformer le Sénégal en brasier. Avec tout ce qui se passe à nos frontières, notre pays ne doit pas être le dernier laboratoire sous régional des pouvoirs insurrectionnels ou putschistes. D’autant que les insurgés ne reculent que lorsqu’ils se savent traqués et poursuivis.

Le moment est venu de stopper un homme dont les penchants régionalistes et les velléités séditieuses n’échappent plus au grand monde. Il a été mis à nu.

Les seuls à ne pas être au courant sont les membres d’une certaine société civile sénégalaise, souvent si prompts à dénoncer le régime du Président Sall, mais qui deviennent ostentatoirement mutiques face aux atteintes graves et récurrentes portées par le Président du Pastef aux institutions de la République.

Nous ne les avons jamais entendu clairement condamner les dérives insurrectionnelles et antidémocratiques du maire de Ziguinchor. Comme si tout était permis à Ousmane Sonko.

En tant qu’épicentres de la vigilance démocratique, on aurait aimé les entendre dénoncer les dérives d’un homme qui a volontairement et délibérément choisi de se mettre en dessous de la ligne de flottaison républicaine.

Leur silence, consternant voire complice, a peut-être insidieusement et incidemment contribué à l’anéantissement des rêves de présidence d’Ousmane Sonko et précipiter son naufrage politique et républicain, en refusant de l’alerter publiquement sur ses dangereux dérapages. En lui passant tous ses excès, ils ont exacerbé à leur corps défendant, son sentiment d’impunité.

Sauf qu’il est plus facile de s’allier avec des intellectuels étrangers pour vilipender celui qui reste encore le Président de la République, incarnation de la démocratie sénégalaise et qui tient sa légitimité du suffrage universel que de dénoncer l’effondrement républicain de Ousmane Sonko. Les caciques de la société civile sénégalaise ont capitulé face aux forces centrifuges antirépublicaines du Pastef.

Quand on est contre Sonko, on ne parle plus, on chuchote.

Aujourd’hui nous avons tout un pays, le nôtre, le Sénégal, soumis à la violence d’un homme. Tout un état soumis aux éruptions insurrectionnelles d’un homme et de son parti qui veulent obtenir par la rue ce qu’ils n’ont pas encore réussi à obtenir par les urnes.

Au nom d’Ousmane Sonko, près de 20 de nos jeunes compatriotes ont perdu la vie. En son nom, des milliards de francs de biens appartenant à des intérêts économiques nationaux et étrangers ont été saccagés.

En son nom, une armée de fidèles continue d’exercer une terreur sans nom sur tous ceux dont la pensée, n’est pas en coïncidence avec celle de leur mentor.

Aujourd’hui encore, seule une petite poignée de journalistes et d’intellectuels osent critiquer Ousmane Sonko et son parti le Pastef. Au risque d’être la cible de menaces et d’insultes de l’escadrille numérique de son parti, qui a fini d’installer son hégémonie sur les réseaux sociaux. Une terreur intellectuelle sans précédent au Sénégal. A un point tel que lorsqu’ on est contre Sonko, on ose plus parler. On chuchote.

Un courage nommé Sall et Dias

Aucun démocrate, aucun républicain ne doit accepter la remise en cause violente et permanente des institutions de la République. L’adversité politique ne permet pas tout. Elle n’autorise pas non plus à dire tout et n’importe quoi. C’est en ce sens qu’il faut saluer le courage politique de Barthélemy Dias et de Khalifa Sall qui malgré leur franche opposition au régime du Président Macky Sall et la vigoureuse contestation de sa troisième candidature, refusent de dévier de la ligne républicaine qui doit, en toutes circonstances, nous servir d’horizon citoyen. Car, il n’y a pas d’alternative. C’est la seule attitude qui vaille. Toute autre posture étant forcément vouée à l’échec.

En se vautrant dans une stratégie de l’outrance, de la défiance et de la violence, Ousmane Sonko a été le propre metteur en scène de sa propre déchéance.

D’erreurs tactiques en fautes stratégiques, le président du Pastef reste l’unique comptable de ses désastres politiques et judiciaires. La mine sombre, l’image le montrant trébucher à sa descente d’une voiture de gendarmerie après avoir été capturé au bout d’une opération commando complètement avortée, est celle d’un homme qui semble avoir perdu de sa verve et de sa magie.

Déjà condamné dans une affaire de diffamation, l’affaire Adji Sarr pourrait consacrer la faillite politique et morale d’un personnage, qui à force de réciter pieusement ses versets antirépublicains, antidémocratiques et insurrectionnels, a fini par entrer en collision frontale avec la République. Ses innombrables errements de communication ont fait le reste. Les dégâts risquent d’être lourds. Il aura, le cas échéant, tout le temps pour les constater.

Malick SY

Conseiller en Communication.