Ousmane Sonko : « Nous n’avons rien contre la France »

Ce vendredi, Ousmane Sonko a accordé un entretien aux médias français France 24 et Rfi. Interrogé par le journaliste français sur ses accusations contre la France, qui aurait participé au « complot » du viol, Ousmane Sonko a lancé ses vérités. « Je l’ai dit parce qu’un de vos médias, Rfi, s’était déplacé à Dakar pour faire un reportage tendancieux sur cette affaire de viol, pour m’incriminer. J’ai même parlé avec des responsables de Rfi hier et ils ont confirmé que ce reportage était tendancieux. Au delà de Rfi, il y a un certains nombre d’actes que la France pose, qui nous fait penser, en tout cas nous opposition, que la France prend fait et cause pour Macky Sall, pour des raisons qui lui sont propres. Dans ce sens, nous appelons la France à revoir sa position », a déclaré le maire de Ziguinchor.