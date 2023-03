Ousmane Sonko pris dans le piège politico-maraboutique

Ousmane Sonko est plus qu’obnubilé par le fauteuil présidentiel. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) remue ciel et terre pour faire partie de l’élection présidentielle de 2024. Les deux procédures judiciaires à son encontre sont devenues un véritable problème. Alors il tente d’amortir le choc en se rapprochant des marabouts que ses partisans n’ont cessé d’insulter. Cette dépendance au système, que lui et les tiens ont toujours combattu, a fait du maire de Ziguinchor un «otage» politique des religieux.

Ousmane Sonko veut être président. Pour arriver à détrôner le chef de l’Etat Macky Sall, le patron de Pastef est prêt à tous les sacrifices. Sous le coup de deux procédures judiciaires, Sonko a plus que jamais besoin du fauteuil présidentiel pour espérer éviter la case prison. Alors il ravale tous ses vomis. Depuis son arrivée, il a toujours prôné une politique anti-française et anti-confrérique. Sonko voulait même éradiquer les Magals et les Gamou. Une politique qui avait séduit toutes les personnes qui tentaient d’abattre le pouvoir religieux au Sénégal.

Certains membres de Pastef continuent de suivre cette logique. Ils attaquent toutes les personnes qui refusent de s’agenouiller devant Sonko. Les marabouts sont devenus leurs cibles de prédilection. Ils les ont attaqués, vilipendés et insultés. Ces attaques ont fini par placer le leader de Pastef dans une mauvaise position. Vomi dans plusieurs foyers religieux, le maire « absent » de Ziguinchor tente de reconquérir le terrain qu’il a perdu auprès des khalifes. Une tâche loin d’être facile. Avec ses réalisations dans les cités religieuses, Macky Sall a réussi à nouer d’excellentes relations avec les Khalifes. Et les insultes ont fait de Sonko un homme hostile vis-à-vis des foyers religieux.

Cette tentative de récupération a fait de Sonko un «otage» des marabouts. Faut le rappeler, Pastef s’est démarqué seul. Depuis 2016 ce parti faisait de la politique selon les envies et les humeurs de Sonko. Mais depuis quelques temps, ce parti de l’opposition s’est plié aux dures réalités de la politique. C’est ainsi qu’il a vu certains marabouts politiciens adhérer à sa cause. Entre-temps, celui qu’on qualifiait de salafiste s’est même trouvé un marabout du côté des Mourides. Ce qui n’a pas empêché que des patriotes insultent les religieux. Certains leur ont même refusé leur titre les plus sacrés. Et pourtant Sonko draine des foules quand il se déplace dans ses villes.

Sur la sellette, il ne veut plus perdre cette foule immense qui le suit lors de ces déplacements. Car dans sa tête, ces personnes pourront l’aider à lancer sa révolution contre Macky Sall. Alors Sonko est devenu un bon «talibé». Il agit selon le bon vouloir des khalifes. Ce vendredi, il s’est rendu à Leona Niassene malgré le communiqué polémique. Sonko a accouru quand le Khalife l’a convoqué. Celui dont le nom renvoie au salafisme se prosterne devant les mausolées. Il accepte des critiques venant des khalifes ou certaines paroles. Une chose qui n’était pas possible il y a quelques années.

Mais cela est loin de convaincre. Sonko a beau faire des efforts, mais il reste ancré dans sa volonté de construire un Etat islamique. Les discours tenus et les personnes qui gravitent autour de lui le prouvent à suffisance. Le dernier discours Ngagne Demba Touré a éclairé la lanterne des sénégalais sur le véritable projet de ce parti de l’opposition. D’ailleurs, certains religieux, en général des marabouts-politiciens, usent de toute leur influence pour freiner l’avancée du maire de Ziguinchor. Une grande télévision de la place, dirigée par un influent religieux dans l’une des plus grandes confréries du Sénégal, a annulé l’un de ses programmes qui devait avoir comme invité un membre de Pastef…

Cela suffit pour comprendre que Sonko aura du mal à s’imposer chez les religieux. Les khalifes jouent un rôle neutre dans cette bataille pour le pouvoir. Aucun d’entre eux n’a donné et ne donnera de consigne de vote. Mais les personnes qui gravitent autour d’eux ont des appartenances politiques différentes. La majorité est avec Macky Sall. Ils vont user de leur influence pour descendre les hommes qui combattent l’islam confrérique. Alors le patriote en chef se retrouve entre deux feux : continuer d’être un antisystème ou devenir « otage » et nager pleinement dans le système.

