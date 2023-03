Celui a fait venir Idy chez Macky…complote pour le chasser

Il était celui qui avait étonné le Sénégal avec son entrée dans les institutions de la République bien qu’étant opposant et second à la présidentielle. Idrissa Seck dit Idy a été nommé président du CESE et cela avait surpris même les sources les plus aguerries. Personne ne s’y attendait car le travail avait été minutieusement mené par l’homme le plus mystérieux du palais : le faucon en chef, Mahmoud Saleh. C’est lui qui avait négocié avec Idy pendant 8 mois. Et c’est lui qui l’avait fait venir dans le cercle des proches de Macky…Mais aujourd’hui, il s’apprête à chasser Idy de ce cercle des privilégiés.

Le plus grand comploteur de la République, après avoir usé de toutes sortes de manœuvres pour attirer Idy dans la mouvance présidentielle, est en train de tout faire pour le pousser vers la sortie, à rompre son alliance avec le Président de la République Macky Sall. Mahmoud Saleh, ce n’est pas pour rien qu’il est au cœur des plus grands complots de la République. Il est un grand spécialiste en la matière. Voyez comment, il avait réussi à retourner la tête d’Idrissa Seck, un opposant virulent de Macky Sall, au point de le jeter dans les bras de ce dernier.

Ainsi, pendant 8 mois, Mahmoud avait nuitamment acheminé Idrissa Seck dans sa voiture aux vitres teintées de son domicile du point E à la résidence privée du Président de la République à Mermoz. Il avait su cacher le secret pendant tout ce temps et avait échappé aux fins limiers de la presse et aux paparazzi. La nomination d’Idrissa Seck au poste de Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait surpris même les plus proches collaborateurs du Président Macky Sall.

Maintenant, Idrissa Seck (Idy) est devenu gênant sur le chemin du 3ème mandat du Président de la République Macky Sall. Idy s’y oppose farouchement. Une troisième candidature de Macky Sall qu’il cautionnerait, mettrait fin à toutes ses ambitions politiques. Idrissa Seck se bat corps et âme pour empêcher que cela arrive. Sa farouche opposition à un troisième mandat du Président de la République Macky Sall, pousse Mahmoud Saleh à le pousser vers la sortie, afin que le jeu politique national puisse s’éclaircir.

C’est ainsi qu’il orchestre des scénarii pour le virer de son poste de Président du CESE. La voie que privilégie cependant dans un premier temps Mahmoud Saleh, visant à discréditer définitivement Idrissa Seck sur la scène politique nationale, est de concocter un plan qui pousserait Idrissa Seck à prendre l’initiative d’une rupture avec Macky Sall. Une telle option montrerait qu’Idrissa Seck, serait un homme politique instable qui ne navigue qu’au gré du vent.

Et aujourd’hui, tout indique qu’Idrissa Seck (Idy) est tombé dans le panneau du comploteur en chef de la République. C’est lui qui est en train de prendre l’initiative d’une rupture avec Macky Sall. Tout se déroule selon le plan de Mahmoud Saleh. Ce grand comploteur avait fait Idrissa Seck, et maintenant il est en train de le défaire. Idrissa Seck se trouve dans de sales draps. Qui connait le faucon, sait qu’en général lorsqu’il complote contre quelqu’un, il y va jusqu’au bout…

Mahmoud Saleh ne lâchera l’affaire que lorsqu’il sera parvenu à bout d’Idrissa Seck. Il le jettera à la poubelle comme un citron pressé jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. La plus grande erreur commise par Idrissa Seck dans le passé, c’était de céder aux chants des sirènes du pouvoir. En le faisant, il est tombé dans un engrenage dont il ne pourra jamais s’y échapper. Mahmoud Saleh a admirablement réussi son coup.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn