Le parti Rewmi dans la diaspora et à Mékhé a proposé, mercredi, Idrissa Seck comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar à la présidentielle de 2024. Ce, pour contourner les dangers d’un troisième mandat pour le président Macky Sall. « Nous membres du parti Rewmi, nous sommes dans le Benno depuis 2 ans maintenant. Nous proposons Idrissa Seck, notre président pour sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 pour le compte de Benno Bokk Yaakaar » , a déclaré Moussa Thiam.

Le responsable du Rewmi dans la diaspora et adjoint au maire de la commune de Ngaye Mékhé précise qu’ils ont discuté avec tout le pays et la diaspora. Et dire que pour l’intérêt du Sénégal et de l’Afrique, Idrissa Seck doit être le candidat de Benno. « Macky Sall doit discuter avec lui sur la question« , a-t-il ajouté.

Le syndrome de 2011 est encore frais dans les mémoires. Une occasion pour le Rewmi de la diaspora et de Mékhé d’avancer les raisons pour lesquelles Idrissa Seck doit être le choix de Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle 2024. « Avec les crises actuelles, un bon guide doit être choisi et nous n’avons pas une autre alternative que Idrissa Seck. Avec tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, il est le seul à ramener le calme dans ce pays car il nous le conseille tous les jours« , a conclu Moussa Thiam.