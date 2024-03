Paiement de leur bourse : Les précisions des étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane

Suite aux déclarations du Directeur des Bourses, M. Khalipha Gaye, les étudiants de l’UNCHK, promotion 8, souhaitent apporter des éclaircissements sur leur situation concernant les bourses universitaires.

Les étudiants de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), promotion 8, ont tenu à rectifier certaines informations diffusées lors de l’intervention de M. Khalipha Gaye, Directeur des Bourses, sur le Journal de TFM le 15 mars 2024 à 20h. En effet, contrairement à ce qui a été annoncé, les étudiants de l’UNCHK ayant obtenu le baccalauréat en 2020 ont commencé leur licence 1 en juillet 2021 et l’ont terminée en janvier 2022. Rappelons que l’UNCHK n’a pas de calendrier académique et est en retard par rapport aux autres universités.

Cependant, ils ont rencontré d’énormes difficultés avec le versement de leurs bourses. En juillet 2022, lors de leur inscription en licence 2, ils ont reçu un rappel de bourse de 395 000 F, alors qu’ils n’avaient jamais reçu de bourse durant leur licence 1. Malgré cela, ils ont continué à percevoir leur bourse jusqu’en octobre 2023, date de suspension de leurs bourses.

Les étudiants se sont inscrits en licence 3 en août 2023 et ont entamé les cours en octobre 2023. Contrairement à ce qui a été mentionné lors de l’interview, ils n’ont donc perçu leurs bourses que pendant 2 ans, et non 3 ans comme cela a été rapporté.

A ce jour, les étudiants attendent toujours la réactivation de leur bourse et appellent à une mobilisation générale pour se rassembler sur le terrain, le lundi 18 mars 2024 à 8h00, dans l’ensemble des espaces numériques ouverts du Sénégal (ENO) pour exprimer leur mécontentement et faire valoir leurs droits. Cette revendication sera maintenue aussi jusqu’à obtenir gain de cause.

Les étudiants de l’UNCHK, promotion 8, sont déterminés à obtenir justice et à faire reconnaître leurs droits. Ils appellent à la solidarité et à la mobilisation générale (toutes promotions confondues) pour faire entendre leurs voix et obtenir gain de cause.