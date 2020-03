Paniquée par le Coronavirus…cette jeune fille se suicide

Emily Owen, 19 ans, a mis fin à ses jours mercredi dernier à Norfolk, en Angleterre à cause de sa peur du Coronavirus.

La jeune fille a été transportée à l’hôpital où elle est finalement décédée quelques jours plus tard.

Ces derniers temps, Emily, qui souffrait d’un autisme léger, était totalement paniquée par l’épidémie du Coronavirus.

Elle avait confié à ses proches qu’elle ne supportait plus d’être confiné, que ses rendez-vous soient annulés et surtout d’être prisonnière chez elle.

« Emily avait très peur du coronavirus, mais encore plus de l’impact sur la santé mentale des gens et la peur de l’inconnu », a précisé la sœur de la victime sur Facebook.