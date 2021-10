Panne mondiale : Quand Facebook tente de rassurer ses utilisateurs

Facebook, Instagram ou encore WhatSapp sont actuellement inopérants au Sénégal comme dans beaucoup de zones du monde. La firme de Mark Zuckerberg a tenté de rassurer les utilisateurs.

« Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément », a publié l’entreprise de Mark Zukerberg.

Face à cette situation, le géant américain a vu le cours de ses actions dégringoler sur Wall street.