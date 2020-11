Pape Amadou Sarr sur l’émigration : « C’est la responsabilité des jeunes et… »

Pape Amadou Sarr, n’est pas d’avis avec ceux qui pointent du doigt l’Etat du Sénégal comme unique responsable du phénomène de l’émigration clandestine, ayant fait des centaines de morts parmi les jeunes, en haute mer. Selon le DG de la Délégation générale de l’entrepreneuriat (DER), les seuls responsables de ces tragédies sont ces jeunes qui décident de partir de manière frauduleuse.

« Il faut qu’on soit responsable et dire les choses telles qu’elles sont. C’est de la responsabilité des jeunes de partir de façon frauduleuse, d’enfreindre les lois de pays amis, d’aller en Espagne, d’entrer sur un territoire en enfreignant les règles élémentaires de respect des frontières et que ces personnes, une fois sur place, sont arrêtées menottées, mises dans des conditions difficiles et rapatriées. C’est de leurs responsabilités et de la responsabilité de leurs familles », a-t-il lancé.