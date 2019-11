Pape Diop est revenu, hier, sur son compagnonnage avec Me Abdoulaye Wade et n’a pas tari d’éloges à son endroit. Le leader de Bok Gis Gis est convaincu que tout ce qu’entreprend l’ancien président de la République, c’est pour le bien du Sénégal.

A l’en croire, après avoir gouverné pendant 12 ans, Me Wade est parti sans détourner les caisses de l’Etat. « Il n’avait aucun compte bancaire approvisionné à hauteur de milliards », dit-il dans des propos rapportés par le quotidien LesEchos.

« On a souvent tendance à mettre en exergue ses réalisations physiques, mais on devrait appesantir sur ses qualités et les valeurs qu’ils incarne », indique-t-il. Pape Diop a reçu hier chez lui, Me Wade qui était venu présenter ses condoléances suites aux disparitions de Assane Diop et Taya Samb, respectivement frère et chef de Cabinet du leader de Bok Gis Gis.