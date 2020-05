Pape Diop sur l’affaire des faux billets : « Je suis à la fois surpris, meurtri et choqué

Cité par un des mis en cause dans l’affaire des 1291 milliards en faux billets saisis par la gendarmerie à Zac Mbao, Pape Diop, n’a pas manqué de s’exprimer sur cette affaire. Dans un communiqué, l’ancien Président de l’Assemblée nationale, se dit surpris et choqué.

« La presse a fait état ce jour d’une affaire de contrefaçon de signes monétaires et de blanchiment de capitaux dans laquelle, j’aurais été cité par l’un des mis en cause lors de l’enquête préliminaire. Je suis à la fois surpris, meurtri et profondément choqué par le fait que mon nom ait pu être mêlé à cette affaire que j’ai eu à découvrir en même temps que tout le monde dans la presse de ce matin », écrit-il.

Avant d’ajouter, « Je suis d’autant plus choqué que je trouve très léger le prétexte invoqué pour me citer dans l’affaire. Il semblerait en effet que c’est l’un des mis en cause qui aurait dit simplement un jour à l’un de ses acolytes que les billets à laver m’appartiendraient ainsi qu’à Farba Senghor. Je tiens à préciser que ma réputation et mon honorabilité ne peuvent être ternies par une déclaration aussi fantaisiste faite en désespoir de cause par un prévenu durant son audition par les enquêteurs ».