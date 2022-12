Pape Mahawa Diouf : « Sonko est coupable de tenir la démocratie en otage »

La confrontation Adji Sarr-Ousmane Sonko, qui s’est déroulée mardi dernier dans le bureau du Doyen des Juges d’instruction, a défrayé la chronique. Et tout naturellement, Pape Mahawa Diouf a été interrogé sur cet évènement par Pierre Édouard Faye dans l’Opinion. Le Coordonnateur de la Cellule de communication de Benno Bok Yakaar regrette la surmédiatisation de cette affaire.

« J’ai mal quand je vois la presse parler de cette affaire à longueur de journée sur les plateaux, fustige-t-il. Il faut réajuster le débat et laisser Adji Sarr et Sonko régler leur problème ». « Je ne sais pas comment on est arrivé à ce que notre démocratie soit réduite à une histoire de robe rouge », ironise-t-il.

Le Directeur de l’ASPT considère que les Sénégalais sont pris en otage dans cette affaire : « S’il y a un complot et qui a réussi malheureusement, c’est celui de Ousmane Sonko contre le Sénégal. Cette affaire ne concerne ni Benno Bokk Yakar, ni Pastef, encore moins le Sénégal. Elle concerne Ousmane Sonko et Adji Sarr. Ils doivent régler leur problème. En ce qui me concerne je n’ai jamais ouvert cette page pour qu’on me demande de la tourner ».

« Cette affaire est un drame. Sur le fond du dossier, on ne peut rien dire. J’ignore si Sonko est coupable. Tout ce que je sais, c’est qu’il est coupable de tenir la démocratie en otage », a-t-il conclu.