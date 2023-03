Pape Malick Ndour…un Ministre qui ignore royalement la jeunesse

S’il y a un ministre qui a été un vrai flop dans l’attelage gouvernement du premier ministre Amadou Bâ, c’est bien Pape Malick Ndour. Voilà un ministre qui depuis sa nomination, n’a pas encore posé un petit pas pour la jeunesse dont il a en charge leur département. Tel un guichet automatique de réponse, il déçoit de jour en jour dans sa manière de communiquer.

Se croyant au dessus de tout, il passe le plus clair de son temps à faire des déclarations qui laissent perplexe les sénégalais et particulièrement la jeunesse dont il est le trait d’union dans le gouvernement. Et pour étayer ce point de vue, il faut juste ramener la lancinante question du mandat des Conseils de la jeunesse qui a expiré depuis quelques années et dont le renouvellement tarde toujours à être matérialiser.

Qui plus est, ses déclarations frisent parfois l’ignorance, l’inconscience et l’intelligence.

Pour répondre à Ousmane Sonko, il est prêt à se verser dans de faux engagements disant qu’il va mobiliser 3000 jeunes pour aller forcer le leader du Pastef à se rendre au tribunal. Et sur le terrain des opérations, Monsieur le Ministre brille par son absence.

Un constat amer qui a poussé ce jeune à rappeler Pape Malick Ndour à l’ordre

« Cher réseau, je partage avec vous ma tristesse et ma déception envers l’actuel ministre de la jeunesse du Sénégal Papa Malick Ndour. C’est vraiment désolant qu’un ministre puisse avoir un tel comportement à travers ses sorties médiatiques. Être un ministre, c’est être responsable, être un homme d’état, un vrai républicain et non un instigateur de réponses automatiques ou violentes. Monsieur le Ministre, notre problème avec vous c’est le manque de communion avec la jeunesse. Vous avez coupé tous les liens qui vous lient à la jeunesse citoyenne. Pendant ce temps, vous vous préoccupez des futilités politiques. Vous avez le droit de ne pas parler aux organisations de jeunes mais nous vous prions d’avoir une démarche plus objective et concrète. Vos responsabilités et vos priorités sont ailleurs. Arrêtez de vous attarder dans des détails crypto personnels. La jeunesse souffre de votre absence et de votre manque de pragmatisme. »

En tout état de cause, le Ministre de la jeunesse a intérêt à revoir sa copie et à se focaliser sur les vrais problèmes et préoccupations des jeunes au lieu de vouloir montrer à la face du Sénégal qu’il est résolument engagé dans un combat contre Ousmane Sonko pour espérer entrer dans les bonnes grâces du patron.

Ce qui serait un hors sujet de sa part et une véritable déception pour la jeunesse sénégalaise.

Jean de Dieu pour xibaaru.sn