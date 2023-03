Macky veut créer une agence d’études spatiales

Après la bataille du gaz et du pétrole, le Sénégal va engager celle du ciel. Le président Macky Sall a annoncé hier la création de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) qui devrait être « un véritable levier pour davantage de découvertes de l’univers ». « J’ai décidé de créer l’Agence sénégalaise d‘études spatiales sur laquelle j’ai échangé depuis plus d’un an avec Maram Kaïré » a indiqué Macky Sall qui présidait au Grand Théâtre la projection en avant-première du film documentaire « Star chasers of Sénégal » (chasseurs d’étoiles au Sénégal).