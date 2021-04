Pape Samba Mboup dit niet aux meetings dans le « Macky »

Alors que le coronavirus est toujours à nos portes, le parti au pouvoir a renoué avec ses vieux habitudes, les meetings. Cette nouvelle tendance des gens du « Macky » n’est pas du gout de Pape Samba Mboup. Selon l’ancien ministre chef de cabinet de Me Abdoulaye Wade et soutien de Macky Sall au niveau de la conférence des leaders de Benno Book Yaakar, les meetings et autres grands rassemblements des responsables, dépensent des millions.

Avec les millions dépensés et le ce contexte difficile marqué par la Covid-19, Papa Samba Mboup pense que les responsables du côté du pouvoir doivent changer de formule. « Je trouve que c’est mieux ! Tout le monde, depuis la réunion avec le président, se précipite à tenir des meetings. Pour moi, Ce n’est pas le moment de tenir des meetings. Ils sont d’abord folkloriques, coûteux et les gens se déplacent dans ce contexte de Covid-19. Pour moi, la solution la meilleure, c’est de mettre sur pieds de petites commissions légères de quelques membres, c’est moins coûteux, qui vont aller vers les populations dans les communes, les départements…un peu partout, tenir des assemblées générales, échanger avec les gens et apporter le message au président après. Je trouve que c’est mieux que les meetings », déclare Pape Samba Mboup, dans les colonnes du journal Les Echos.