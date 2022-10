Pape Sarr : « Adama Gaye est de la race des diplômés idiots »

« La salve courageuse et réfléchie de Momath ne peut être détruite par la bave d’un crapaud » selon Pape Sarr qui répond à Adama Gaye

Le Colonel Momath Thiam militaire à la retraite n’a pu s’empêcher de monter au créneau pour dénoncer d’un texte limpide et clair, le discours impoli et subversif de Samba Yakatan sur l’armée sénégalaise. Il a raison de se demander si Sonko peut être le chef suprême des armées avec sa posture ambiguë sur l’armée et son mutisme résonant sur le MFDC.

Pour une fois je ne m’attendais pas à cette énième bave du crapaud Adama Gaye pour sa mise en scène de la semaine. Ce pauvre type a besoin pour exister de rappeler que son « exil est forcé », après avoir choisi tout seul de partir de notre djoloff pour se réfugier là où il croit pouvoir être inaccessible et où il se retrouve dans son confort de vil insulteur.

Traiter Momath Thiam de lâche pour ce qu’il a écrit n’a pas de sens et tout le monde le sait. On ne peut relever de son texte que de la vertu d’un ancien soldat fâché par autant de raillerie incorrecte et malvenue de la part d’un Sonko proche du dénouement qui se sait d’avance perdue par ses séances de yakatano-massages

Il faut bien se dire que borom Sweet Beauty est dans son rôle et il a droit comme tous les cabris aux derniers soubresauts. Il y va donc à cœur joie et sans crainte comme n’importe quel cabri mort ou mourant. Quand Adama se lève avec sa plume et ses invectives récurrentes c’est toujours pour nous servir des propos salaces et des niaiseries fétides, mais aussi pour ouvrir sa puante et tenter de nous tympaniser de ses salades infondées et de son narcissisme bruyant.

J’invite ce brave colonel Momath à lui servir le silence de la méprise due à ce genre d’énergumène qui ne doit tout ce verbiage abject qu’à une seule et unique envie : celle de nous dire qu’il a été de la première promotion de l’école de guerre et qu’il en est sorti major. Tout ça pour ça !

Adama est un cas facile à disséquer pour comprendre son profil cognitif, il est de la race des diplômés idiots qui ont appris par cœur tout ce qui leur est tombé sous le coude pour le rendre tel quel sans réfléchir à ce qu’ils débitent. Albert Jacquard nous a appris à nous méfier de ce genre d’individus à la fois sots et imbus de leur personne.

Adama Gaye, la bave a besoin d’attirer l’attention sur lui, peu importe comment et ce qu’il peut bien débiter et surtout sans se soucier de la portée de ses actes, il postillonne à tout vent et à tout va. Mais sa bave de crapaud maléfique ne touchera jamais un homme d’honneur comme ce gradé retraité de l’armée. D’ailleurs personne ne veut de lui et Adama erre dans la planète Facebook en solitaire du bagne qu’il s’est lui-même choisi. Son problème avec la crème de notre société c’est qu’il ne supporte pas l’existence de brillants Sénégalais qui deviennent systématiquement ses cibles.

Et bien Adama on se fiche que tu aies été à l’école de guerre, que tu en sois sorti major et que tu aies pu être chargé d’enseignement en France et à Navarre. Tu restes et tu finiras petit type à force de haine et de jalousie. Il faut bien être salopard pour reconnaître les salopards. Tes rancœurs te tueront à petit feu si tu ne prends pas la décision salutaire de te taire ou de ne l’ouvrir que pour être utile. Ton silence renouvellerait l’air de notre environnement que tu pollues et deviendrait pour le coup une œuvre de salubrité et d’utilité publique.

Rends-toi compte tu parles encore et encore pendant que Macky SALL qui sert de palladium à ta chiasse verbale reste le solide maître du jeu qui déroule sans peine. Résultat, maintenant tu insultes tout le monde

Adada waay yow ! Amal fayda touti !

Pape SARR

Duc de Diapal