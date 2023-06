Pape Sarr : « Birame Souleye ment et il sait qu’il ment »

Ndeckili de Birame Souley c’était des beignets dougoup et beaucoup de Meew

Lorsque vous êtes fan de Sud FM, et que vous écoutez la radio en matinée il peut vous arriver se tomber sur Ndeckili de Nicolas comme cela a été mon cas ce jeudi 15 juin alors que sorti du bureau pour faire quelques courses j’ai eu le toupet de choisir la fréquence fm 98.5 de l’autoradio.

Comme beaucoup de monde ce yor yor je suis tombé sur Ndekili devenue l’émission de lapidation du pouvoir, ou de Macky SALL. Cette mythique station Sud FM, jadis si équilibrée devient vraiment de fil en aiguille une radio qui se fiche de la déontologie depuis qu’une excellente émission Ndekili a viré a une émission catastrophe ou notre ami Nicolas déploie sans ménagement une bonne musique de temps à autre agrémentée d’invitations les plus loufoques. Le rendez vous est devenu hideusement mensonger depuis quelques temps et s’illustre à souhait dans le lynchage de l’état et de son chef.

Sous la houlette d’un Maodo FAYE devenu clairement anti Macky SALL ces animateurs poussent la bêtise au point de mélanger les versets de Dieu et les intentions partisanes de sorte que Serigne Mbacké Sylla semble s’en éloigner pour ne pas se mettre en délicatesse avec sa foi. Il faut croire qu’il n’a pas trouvé mieux que de lâcher l’affaire ne pouvant plus se complaire à cette situation dégoûtante de la manie du mensonge à longueur d’émission. Dire que le Ndeki avait aujourd’hui son invité de taille en la personne de Birame Souley Diop. Si vous ne savez pas qui c’est, ce n’est pas difficile à trouver, il ne paie pas de mine politiquement, il ne représente rien dans ce Ndoumbélane, n’est connu de personne et n’a aucun haut fait politique dans son palmarès, mais il fait partie de cet horde de parasites ou d’arrivistes qui ont surfé sur le pouvoir démagogique et populiste d’un Samba Yakatan pour devenir Maire, Député et que sais-je d’autre ?

Comme Mbaye Peetakh lui-même, devenu ainsi Maire de Ziguinchor par la force du mensonge, de la manipulation et de l’idée d’un projet qu’ils ont tellement fait miroiter à tout le monde que beaucoup de jeunes ont idéalisé ça, sans jamais en avoir ni le contenu ni sa consistance. Dans ces conditions qui frisent l’envoutement Birame Souleye DIOP est aussi devenu Maire d’une petite bourgade de Thiès. Il est aussi devenu Député, lui qui a signé la charte de Pastef contre le cumul des mandats. Ainsi il continue allègrement de se mettre le cul sur ses deux chaises attribuées.

Malgré ses déclarations tonitruantes, il est à parier qu’il ne fera rien pour se décharger de son cumul . Le peuple paie pour avoir cru ce genre de spécimen, depuis lors des cartouches vides et des « danguines » ont envahi notre auguste parlement où un Maire arracheur de micros à fait la pluie et le bon temps avant de se calmer après avoir compris sur le tard qu’avec Sonko on se soumet on ment ou on part. Birame Souleye pour en revenir au Ndekili de ce jour est le prototype d’homme qui disparaît dans la nature quand la police arrête sa femme. Si vous voulez savoir si un homme est lâche il suffit d’observer sa réaction quand sa femme est arrêtée par la police. Il n’y a pas plus lâche qu’un homme qui se cache et se terre alors que sa femme dort pendant des jours dans les lieux de rétention de la police sénégalaise.

Voici l’énergumène ou le spécimen homopastefensis qui nous a été présenté aujourd’hui à Ndekili. Il a commencé par nous dire que l’état manipule et fomente des coups foireux antipastefs, fort de cette carence volontaire d’un Daouda Mine d’habitude si brillant qui a décidé que le jugement rendu n’existe pas dans notre arsenal juridique. Quand des gens comme Ablaye CISSE (plus sonkolait que lui tu meurs) et Khadim Bamba Diagne peuvent se tenir sur un socle juridique distillé par Daouda MINE devenu la référence en termes de journalisme juridique alors il ne fait plus grand-chose pour que des corniauds comme l’invité de Ndekili s’en délectent sans retenues.

Du coup Birame Souleye nous dit que les saccages et manifestations qui ont eu lieu lors des manifestations après le procès du Sieur Ousman Binaigar pour viol et menaces de morts dans lequel ce dernier a été condamné pour corruption de jeunesse, sont de la responsabilité de l’état, que même si ça part dans tous les sens parce que son mentor lui-même a appelé à un thioki final (autrement dit une marche victorieuse vers Dakar, une longue marche qui devrait le mener comme Mao de son champ de Ziguinchor au palais de la République où il avait bien prévu d’aller déloger Macky SALL) c’est quand même une provocation du ministre contre Pastef ou Sonko. Rien dans son discours ne doit laisser penser que le Sénégal reste une République avec ses lois et ses forces de l’ordre, ces unités armées communément appelées forces de défense et de sécurité.

Ces détenteurs de la violence légitime ont eu raison des fauteurs de trouble et autres vandales et voleurs affamés ainsi que de leur gourou devenu aphone et invisible, bien contrôlé et bien surveillé dans sa demeure de Cite Keur Gorgui. En tant que citoyen j’adresse mes respects renouvelés, ma gratitude, ma reconnaissance, et mes sincères condoléances à nos Forces de Défenses et de Sécurité ainsi qu’à toutes les familles endeuillées par la folie de Sonko qui semble être le mal incarné.

Birame Souleye DIOP est perdu sans son maitre et s’il débloque c’est parce que le cordon entre lui et son chef a été rompu depuis 18 jours, alors il déblatère grave et tout y est passé. L’état, le parti APR, la coalition Benno Bokk Yaakar ont eu droit à tous les noms d’oiseau, à tous les péchés d’Israël et à tous les sobriquets et toutes les injures de Satan. Pourtant Birame Souleye DIOP sait qu’il ment quand il dit qu’il ne s’est rien passé entre Ousmane sonko et Adji SARR.

Ce mec ne croit pas à Belzebuth comme Me Tall le jureur la main sur le coran qu’il ne s’est jamais rien passe entre Sonko et Adji SARR. Il lui est loisible de raconter que les médecins ont dit qu’il ne s’était rien passé comme ce sérère emprisonné de Bassirou Diomaye FAYE qui nous a servi la main sur le cœur que Sonko ne connait même pas Adji SARR. Birame Souleye dans un rêve les yeux ouverts nous dit que le médecin a attesté qu’il n’y avait aucune trace de viol pourtant il sait qu’il ment puisque le docteur Alphousseynou Gaye a dit au prétoire, dans un procès, qui s’est déroulé en public et pas à huis clos, à haute et intelligible voix qu’il a fait des prélèvements dans l’appareil génital d’une femme et que ces prélèvements ont confirmé la présence de spermatozoïdes vivants.

Cela peut bien sur laisser imaginer que ce sperme est le fruit d’une relation sexuelle de moins de 72 h. Rappelons juste que la fille dont le corps a servi de lieux de prélèvement s’appelle Adji SARR et qu’elle accuse Ousmane Sonko d’être son violeur. Sonko n’a jamais daigné accepter un simple test d’ADN qui le blanchirait et le Birame dans ce Ndeki nous raconte qu’il n’y a même pas eu un début d’aventure sexuelle. On peut rétorquer à ce type que quand entre 4 murs les activités qui s’y sont déroulées finissent par de la disponibilité de sperme, on peut présumer qu’il y a eu relation sexuelle peu importe la manière où les orifices utilisés.

Birame Souleye n’est pas dupe il ment et il sait qu’il ment. On n’a pas été surpris d’entendre Barthélémy DIAZ dire: « les mensonges maintenant ca suffit ! » A Taxawou il ont dû en avaler des couleuvres avant de se rebiffer et d’aller au dialogue du Lion. Birame sait pertinemment au plus profond de lui que Sonko a bel et bien eu plusieurs fois des relations charnelles dans ces salons de massage. Il sait qu’il ment ehontement quand il dit que Macky SALL a dit une fois que la Casamance ne faisait pas partie du Sénégal. Détourner le sens d’une phrase ne fera jamais de la phrase une vérité même s’il est admis désormais qu’à Pastef, c’est le dogme doctrinal pour tous, mentir, mentir, et mentir. Même le projet est un gros mensonge.

J’avais espéré de la part de Birame un peu de lucidité et quelques refus des fois de suivre cette doctrine du mensonge, au contraire il nous a servi la version exacerbée la plus affligeante sortie de l’officine Pastef. Non seulement ce type est un menteur mais comme je vous ai dit plus haut, c’est aussi un lâche puisque quand sa femme a eu des démêlés avec la justice il s’est enfui. En menteur affable et sans scrupules il s’est aussi distingué dans la négation du principe de subsidiarité qui est la base même de toute coalition normale ou plusieurs leaders se mettent ensemble pour combattre dans le cadre d’un idéal essentiel commun.

Khalifa Sall peut bel et bien engager Taxawou au dialogue au nom du principe de subsidiarité. Pour parler de Khaf, il faut dire que depuis quelques heures on nous parle de Metropolis et de cette nomination de Barthélémy Diaz comme Président au Conseil d’administration de Metropolis qui est ce que les Européens ont appelé Cites et Gouvernements Locaux Unis. Barthélémy n’a rien fait pour mériter cela mais bien avant lui Khalifa Sall en étant président du CGLU section Afrique a marqué de son empreinte la gouvernance territoriale internationale pour faire de Dakar un point focal pour laquelle les métropoles pourraient nommer n’importe quel Maire de Dakar.

Heureux pour Dakar et sa métropole internationale en devenir. Merci au Lion Président et à l’excellent DG de l’ANAT dans sa reformulation dune métropolisation qui a vocation à mettre certainement Dakar au cœur de l’Afrique et au centre du Monde. Il se trouve que celui qui en a bénéficié aujourd’hui s’appelle Barthélémy Toy Diaz certainement l’un des leaders les plus rustres de la République alors il n’y a pas de mérite si ce n’est celui de Khalifa SALL et de l’état du Sénégal. Je comprends alors que le mentor de Bart, en homme politique lucide se rende compte qu’il n’y aura pas d’issue s’il ne va pas à la table du dialogue puisque ne pas négocier signifie pour lui une mort politique définitive.

J’ai écouté le Ndeki de Birame que j’ai entendu déclarer son goût pour le beignet dougoup à l’instar de son mentor et chef. Je note cependant que ce dernier préfére de loin le beignet de Adji SARR puisqu’il l’a recherché et suivi selon les dires de la masseuse, de Ouakam à Saint Lazare. Cette envie de Beignet Dougoup a conduit Mbaye Peetakh dans cet état de vendanges du « projet » de Pastef.

J’adore les beignets dougoup dans leur positionnement de porte étendard du consommer local alors que Birame Souleye nous vende sa préférence lui aussi pour ces beignets pour lesquels il garde des parts pour Ousmane et Bassirou Diomaye n’a rien de surprenant. Il s’est goinfré de beignets et nous a servi beaucoup de « meew » le pauvre Birame, je lui conte juste qu’il y a beignet et beignet.

Adam a bien mangé la pomme défendue cela nous valu les déboires de la vie sur terre, voila que Buur Pastef a abusé du beignet interdit, il va falloir que Pastef accepte son sort et tire les conséquences du pêché « sonkolait » qui rend fous tous ces vandales surexcités et affamés atteints de sonkocerkose. Du coup les chances de remporter une élection présidentielle au Sénégal ou même d’y participer en 2024 se sont volatilisées pour de bon.

Birame refuse de se résoudre à cette vérité et de la première à la dernière heure de son interview ce mec n’a jamais eu le courage de dire la vérité s’arrogeant le droit de décider que le peuple est avec lui (lui pouvant signifier Pastef ou le plan B qu’il souhaite devenir dans le secret de son moi et de sa conscience gourmande de pouvoir) oubliant que la partie ne peut se prévaloir du tout. Nous avons eu droit pour ainsi dire, à un étalage de fumisterie éhontée, pour un Ndekili fort de café dans une ambiance de nafekh assumés. Que Dieu nous garde de ce type de spécimen. Le Sénégal n’a pas besoin de ça comme modèle pour ses enfants.

Crier au scandale parce que Sonko a été condamné, crier au scandale parce que des voleurs et autres vandales destructeurs de biens publics ont également été condamnés, c’est vraiment crier très fort son hypocrisie. Le peuple ne détourne plus la tête il sait désormais que Pastef et ceux qui appuient Ousmane sonko dans sa fuite en avant et dans son envie de brûler ce pays ont atteint leurs limites.

Les Dione de la 2STV (Astou et Babacar) ont bien compris et distillé ce point de vue commun certainement à la majorité du peuple, même si Momar Diongue continue de soutenir les propos de Sonko voulait déloger Macky SALL en expliquant que Macky lui-même l’avait aussi dit. Quand on soutient le mal et la haine on doit faire la différence entre le dire et le faire, Macky l’avait dit dans un discours politique de motivation, Sonko a appelé à le faire et a essayé, même s’il a lamentablement échoué encore une fois. Comparaison n’est pas raison.

Les citoyens savent que désormais Pastef est à oublier et vite pour passer définitivement à autre chose. Les organisations politiques de ce pays peuvent imaginer et comprendre qu’il faut dissoudre Pastef je ne peux que soutenir à ce propos les dires de Moustapha Diakhaté qui a courageusement dévoilé les 21 points de la guérilla de Sonko, et je pense que les âmes charitables et les défenseurs de la République feront face à ces délinquants. Mon lion n’a pas le droit d’abandonner ce pays a lui-même sans un 2nd quinquennat et surtout sans nous avoir débarrassé le plancher et le Landerneau politique de ce mal incurable parce que Pastef c’est le mal dans toute sa monstruosité. Dieu veille sur la République !!!

Pape SARR

Duc de Diapal