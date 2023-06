Mamadou Biguine Gueye met en garde Pape Alé Niang

Petite mise en garde à Pape Ale

Notre confrère, politicien endurci et radical opposant au régime du président Macky Sall Pape Ale Niang est devenu plus bavard que d’habitude. Il ne se passe pas un seul jour où l’homme de chez N…ou le perturbateur de la paisible corniche aux heures creuses ne ponde un post Facebook ou quelques phrases provocatrices sur twitter contre Macky Sall. Face à ses délires, le pouvoir, le pouvoir affiche la hauteur. Mais l’homme fait le va-t-en guerre et ne cesse de faire feu de tout bois pour se faire voir et entendre. Il divague et fait de périlleuses annonces qui sapent la concorde nationale et la paix sociale.

Pourtant, c’est silence radio chez ses défenseurs de la presse qui ont tout tenté pour le faire libérer grâce à la clémence de la justice qui l’a mis sous contrôle judiciaire. Pape Ale Niang ne doit-il pas se taire et raser les murs rien que pour sa peur bleue de la prison et son état de santé qu’il a fait savoir non en phase avec une vie carcérale? Il s’engouffre depuis sa dernière libération négociée dans tous les dossiers et ne maîtrise rien des allégations qu’il se permet de faire.

Si ce disciple de Bacchus ne la ferme pas, il risque de se faire encore arrêter et interner à la citadelle du silence où il va encore entamer une populiste grève de la faim qui n’arrange en rien ses affaires. Parce que c’est un homme mondain qui ne croit ni au Sénégal, ni à Sonko encore moins à une quelconque alternance dans ce pays que lui-même sait déjà de très loin construit par l’actuel président de la République Macky Sall qui, pour l’intérêt de la Nation va briguer et obtenir un second quinquennat. Ne lui en déplaise, lui et ceux qui pensent et agissent en irresponsables comme lui.

Mamadou Biguine Gueye