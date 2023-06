Un jeune du parti de Gadio répond à Abdoulaye Mamadou Guissé : « Votre diatribe vous déshonore »

Monsieur Mamadou Abdoulay Guissé « Votre diatribe vous déshonore ! »

En lisant littéralement et entièrement votre papier, votre torchon je devais dire, je n’ai pas pu m’empêcher de rigoler. Au nom de la vérité, de toute la vérité, je me permets de rafraîchir votre mémoire visiblement fâchée avec la vérité.

Mais avant le rappel, d’abord une double question: pourquoi acceptez vous d’être « Le fou de la République d’une part et L’IDIOT de l’Alliance pour la République d’autre part »? En effet vous avez dû noter que tous les cadres sérieux et crédibles de votre parti se sont abstenus de commenter la forte interpellation de notre Leader adressée à votre Chef et non au malheureux 20eme couteau de votre mouvance que vous êtes!

Il faut être un idiot de rang exceptionnel pour penser que la justice américaine, connue de tous pour son indépendance, puisse être interpellée ou influencée par par un Chef d’Etat africain ou autre.

C’est cette farouche indépendance de la justice américaine qui fait, par exemple, que l’ancien Président Trump est en train de faire face à cette superbe machine judiciaire. Et le fait est d’autant plus évident que cette indépendance n’épargne même pas l’actuel Président Joe Biden qui lui aussi court le risque d’une inculpation. Comme quoi, on a le choix entre blâmer votre ignorance ou simplement s’indigner de votre mauvaise foi manifeste.

Les faits étant sacrés, un petit rappel de ces derniers me semble être utile et necessaire.

M. Guisse, vous avez raison de dire que M. Gadio a eu une interpellation judiciaire aux États Unis, pays qui est supposé avoir le meilleur système judiciaire des pays dits démocratiques.

Vous avez aussi raison de dire que la guerre entre les USA et la Chine fera beaucoup de victimes collatérales. Comme on le dit chez nous, quand deux élephants se battent, c’est plus l’herbe qui en souffre. Le Président Gadio n’etait que l’herbe dans cette affaire. Non seulement, la justice américaine a reconnu un grand malentendu en retirant purement et simplement sa plainte, mais la vérité nue est qu’il n’y avait eu aucune transaction commerciale au Tchad encore moins aucun acte de corruption.

Vous avez donc tort sur cette question et sur tout le reste.

Affirmer que « le Pdt Gadio était en prison aux USA » révèle d’un grossier mensonge ou alors d’une haine aveugle sans fondement.

On ne le dira jamais assez, Dr Gadio était simplement confiné dans son domicile aux USA en attendant la fin de la procédure judiciaire. Notez ceci, malgré les ignobles fausses informations distillées par 2 ou 3 journaux sénégalais, le Pdt Gadio n’a jamais été ni inculpé, ni traduit en justice.

Une autre grosse contre-vérité de votre part consiste à dire que c’est le PR Sall qui a tout fait pour « qu’il revienne au pays. » Vous savez pertinemment comme moi, que le PR Sall n’a aucune marge de manœuvre dans ce sens. Ce qui a fait rentrer le Président Gadio, c’est la reconnaissance de son innocence et de son intégrité par la justice américaine et la lourde main de la justice divine.

La vérité est qu’à l’époque, le PR Sall avait naturellement marqué toute sa solidarité agissante à M. Gadio, comme il l’avait fait pour Lamine Diack, malgré tout condamné en France. J’avoue que l’acte était hautement louable vu le contexte politique d’alors et surtout l’indépendance politique du Docteur Gadio qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Pour rappel, par exemple Dr. Gadio et son Parti avaient voté NON au référendum de 2016.

Je tiens aussi à vous rappeler que notre alliance et soutien à l’endroit du candidat Macky Sall à la présidentielle de 2019, à l’image du deuxième tour de la présidentielle de 2012 étaient sans condition. Le MPCL est jusqu’ici le seul parti qui n’a eu aucun poste de responsabilité gouvernementale ou administrative et qui en conséquence n’est aucunement comptable du bilan du régime APR, parti leader de BBY.

Notre alliance, bien que saluée par un communiqué de la Présidence de la République, n’était que le reflet et la résultante de notre évaluation du profil des cinq candidats en lice en 2019.

Cher Guissé, le Dr Gadio a toujours porté des combats de principe et d’intérêt national et panafricain. Sa dénonciation ferme de cette question du 3eme mandat relève de ses combats de principe comme ce fut le cas de son leadership en 2011 et 2012 contre « la dévolution dynastique » et contre « le 3eme mandat ».

Par fidélité à ses principes et par fidélité à notre constitution, personne, le Président Macky Sall en tête, ne pouvait espérer que Gadio change d’avis dans la conjuncture actuelle. Comme le Président Sall l’avait promis et énoncé clairement, lui et toutes les grosses pontes du regime, « le PR Sall est à son second et dernier mandat. » Aucun juriste serieux, objectif, fut-il un agrégé de droit public ne saurait expliquer qu’un mandat (2012-2019) plus un autre (2019-2024) soit égal à un mandat. Et quoique vous fassiez, le peuple ne se laissera pas faire.

Votre sortie désastreuse, comme celles de grands responsables de l’Apr défendant le fameux 3eme mandat, viendra ternir le bilan materiellement élogieux du President Sall.

Le MPCL reste convaincu que le Président Macky Sall doit, pour l’histoire et pour la postérité, respecter sa parole et sortir par la grande porte en 2024.

Au cas contraire, vous ferez de lui le plus grand tenant du « Wokh Wokhet » dans l’histoire récente du Senegal. C’est exactement ce que veut lui éviter son frére Dr. Cheikh Tidiane Gadio, notre Président, aujourd’hui salué par l’écrasante majorité des Sénégalais et des Africains pour sa défense de la dignité et du respect de la constitution de notre pays en disant simplement « NON au 3eme Mandat! »

Ablaye Ngom, Secrétaire Général du Mouvement national des jeunes du MPCL Luy jot jotna!