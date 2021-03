Adama Gaye et son « ignane statement »

Le Sénégal malgré les remous et la chronique ambiante autour de Samba Yakatan s’est arrêté un peu hier 20 Mars 2021 pour célébrer un homme illustre qui fait notre fierté depuis longtemps. Je veux ici souhaiter moi aussi Joyeux anniversaire à Amadou Makhtar MBOW qui a donc fêté ses 100 ans avec sa tête et toutes ses dents.

Je suis heureux de pouvoir le compter parmi les plus brillants sénégalais de la diaspora mais également parmi les Lougatois connus et respectés. A cette occasion je lui décerne d’ailleurs le titre de citoyen d’honneur de Diapal SARR. Le peuple est unanime, cet homme inspire le respect et le Président de la République ne s’est pas trompé en rappelant que notre université publique de Diamniadio porte désormais son nom et que cela démontre toute la satisfaction de la République pour un fils valeureux.

Un digne fils assurément père Makhtar MBOW. Je ne connais que deux êtres sénégalais sur cette terre enclin à haïr le Professeur Mbow au point de l’insulter et de salir cette union des cœurs et des esprits des sénégalais autour d’un anniversaire peu commun. Il s’agit d’abord du plus ignane des êtres que la terre ait eu à recevoir, je veux parler de « sokhor » Adama Gaye l’éternel baveur impénitent doté du titre de « ignane statement » pour sa déclaration honteuse sur cet anniversaire national.

Sachez le Professeur, ce type est un cas typique du méchant non guérissable puisqu’incapable de se remettre en question. Il y’a aussi le cas du « marocain » de France le plus malpoli, Benjelloun, né à Saint Louis et parlant couramment wolof. A part ces deux énergumènes qui sont certainement des erreurs connus d’homosenegalensis, je ne connais personne vraiment personne qui soit aussi courroucé par les remerciements de la République à Amadou Makhtar MBOW.

C’est d’ailleurs pourquoi quand je lis un pamphlet sur la réclamation du retour d’exil d’Adama GAYE je me surprends à me demander si l’auteur n’est pas tout simplement frappé du ciboulot. Parce que parfois, il faut vraiment recourir à un psychanalyste pour pouvoir appréhender le profil cognitif de certaines personnes. Adama Gaye, ce mec insulteur de son état, choisit de rester en Egypte pour mieux insulter le pouvoir en place sans risque de se faire vite arrêter, on voudrait qu’on parle d’exil.

Adama Gaye est dans ses précautions pour ne pas avoir à retourner à Ndougoussine où il a fait toutes les crises imaginables du reclus pathologique. On a tout vu et entendu avec ce champion du texte salace et de la bave facile. La prison l’avait rendu littéralement dingue mais comme disent les wolof Amoul djom et sitôt loin du pays il reprend sa plume et son clavier. J’espère de tout mon cœur que notre Mbow national ne le lira pas et s’il venait à la lire il comprendra qu’Adama rappelle juste que même Dieu ne fait pas l’unanimité. Adama Gaye partage avec Bengelloun le manque de yar ak teguine qui ne s’improvisent pas.

Ben ne l’a jamais eu le yar, le teguine encore moins, je le certifie pour avoir entendu le ministre Cheikh Tidiane Gadio le lui dire à Washington. Ils ont partagé des moments de jeunesse estudiantine sur les bancs des facultés à Paris. De plus je l’ai côtoyé assez pour savoir qu’il n’a aucune sorte d’éducation. Quelle tristesse !

Même Samba Yakatan le radié-massé le plus populaire n’a pas daigné mettre du sable dans le couscous hier, il faut dire que ses affaires de Thioukry doivent suffisamment occuper ses pensées quotidiennes pour qu’il imagine mettre notre Mbow national sur la ligne des anciens à fusiller.

Alors cher professeur Mbow nous pouvons avoir mal et avoir honte d’être de la même race que ces damnés écorchés vifs, mais je prie Dieu le tout puissant pour qu’il les rende meilleurs. C’est possible et c’est mon espoir, les voix du seigneurs sont impénétrables.

Pape SARR

Duc de Diapal