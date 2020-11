Pape Thiam : « Gallo Ba Monsieur Emploi de Mbacké »

Voyant l’immense travail abattu par le

DG GALLO BA surtout dans le domaine de l’emploi, chante les mérites du responsable aperiste de Mbacké qui a fait de l’emploi et du social son cheval de bataille avec des recrutements pour bon nombre de jeunes de Mbacké.

Et Pape Thiam de dire ,, »de loin, on se rend compte de votre lutte contre le chômage des jeunes avec l’enrôlement de plusieurs natifs de Mbacké dans la fonction publique en tant que DRH de la santé. Devenu DG de la SOGIP, vous faites la promotion des jeunes cadre de la localité et demandez aux plus jeunes d’enrichir leur CV ,gage de toute réussite intellectuelle.

C’est vrai qu’en politique, il y’a l’adversité, les tendances et les chocs d’ambitions mais chacun dans une pièce sait qui est le père de l’autre.

Excellence, Monsieur le Président de la République ce grand Monsieur est le meilleur choix de Mbacké !

Pape Thiam, coordonnateur départemental du Réseau des enseignants de l’apr de Mbacké,