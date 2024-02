Parcelles : Benno réaffirme son soutien à Amadou Ba

Malgré la crise politique, la mobilisation reste et demeure intacte autour du Premier ministre Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) pour la présidentielle 2024. La preuve par les militants et sympathisants du comité électoral des Parcelles Assainies de Dakar qui se sont réunis, hier, pour examiner la situation politique marquée par une tension politique extrême.

Dans un communiqué repris par Le Témoin, ils expriment leur attachement au Président de la République Macky Sall et au Premier Ministre Amadou Ba à l’intégrité des mécanismes qui encadrent le processus électoral en suspendant la campagne. Ils reconnaissent la posture remplie de sagesse et de grandeur du Président de la République et du Premier Ministre Amadou Ba face à un acharnement médiatique inouïe.

Les militants et sympathisants de Bby des Parcelles Assainies se félicitent de la posture du président Macky Sall d’avoir accepté la décision du conseil constitutionnel ayant annulé le report des élections. Pour les partisans d’Amadou Ba, cet acte constitue une preuve de la vitalité de notre démocratie. Ils ont également souligné l’impossibilité matérielle de tenir des élections le 25 février prochain tout en magnifiant le sens de la responsabilité et du dialogue du Président de la République qui décide de consulter toutes les forces vives de la nation pour travailler à ramener un climat de paix et de sérénité.

Les membres du comité électoral de Bby/Parcelles Assainies réaffirment que le seul et unique candidat de leur coalition reste le Premier ministre Amadou Ba.