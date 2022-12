Paris : Les associations d’homos portent plainte contre l’ONG Jamra

Les associations Mousse, Stop Homophobie et Adheos ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, contre l’ONG islamique Jamra, pour injures et appel à la haine homophobe. D’après le document parcouru par Senenews, cette plainte fait suite à la publication de nombreux posts homophobes sur la page Facebook « Jamra Ong Islamique ».

Des posts homophobes sur une page Facebook, suivie par plus de 54 000 personnes, renseigne la même source. La note signale que Jamra est connue depuis longtemps pour ses positions homophobes et son rôle dans l’organisation de manifestations contre l’homosexualité au Sénégal.

Pour preuve, sur la page Facebook « Jamra Ong Islamique », suivie par plus de 54 000 personnes, il est signalé des posts relatifs à l’homosexualité qui sont régulièrement publiés. Parmi ces post : « Les adeptes de ces actes contre- nature ne semblent plus se fixer de frontières, ni s’encombrer de retenues pour donner libre cours à leurs déviances »; «L’assemblée nationale du Sénégal, qui n’appartient à aucun lobbie mais au Peuple sénégalais, Criminalisera, incha Allah, cette Abomination, bannie par toutes les religions révélées et par la morale sociale la plus élémentaire».

« Les positions de « Jamra Ong Islamique » sont situées en France et les publications homophobes de Jamra sont généralement rédigées en français. Il existe ainsi un lien de rattachement suffisant avec la France pour fonder la compétence des tribunaux français », indique-t-on dans le document.

Selon Me Etienne Deshoulières, avocat des associations, « au Sénégal, l’homosexualité est puni de 5 ans d’emprisonnement». Mais, en France, précise la robe noire, « ce sont les injures et incitations à la haine homophobes qui sont punis par la loi. Or la loi française est applicable aux propos homophobes tenus par Jamra sur sa page Facebook. Nous demandons donc la condamnation pénale de Jamra et la fermeture de la page Facebook».