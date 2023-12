Parrainages à Bignona : La bonne opération d’Ernest Abou Sambou et de ses camarades

Ernest Abou Sambou, coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) dans la commune de Bignona n’a pas caché sa satisfaction après les opérations de parrainage pour leur candidat, le Premier Ministre Amadou Ba. En effet, avec les responsables collecteurs de parrains dans les différents quartiers de la commune, Ernest Abou Sambou a mis à profit week-end pour faire le bilan de cette campagne lors d’ une réunion au quartier château.

Ce fut, selon le responsable de l’APR, un moment pour féliciter et remercier les responsables politiques pour la qualité du travail réalisé pendant cette période dans un contexte difficile que vit le département de Bignona.

A l’heure de faire les comptes, les responsables ont obtenu et remis au coordonnateur départemental mille cent (1100) parrains compte non tenu de ce que les autres responsables de la coalition ont fait en parallèle pour le compte de coordination communale et départementale de Bignona.

Satisfaits de ce travail, ils ont décidé de poursuivre le travail au quotidien pour capitaliser et sécuriser ce potentiel électoral.

Des acquis, il y’en a eu durant cette période des parrainages, et Ernest Sambou et ses camarades de parti comptent les consolider en poursuivant la dynamique de remobilisation et d’animation dans les quartiers. Le responsable politique Mamina Daffe, ancien Coordonnateur national du Prodac a pris part à cette réunion d’évaluation.

Le Coordonnateur Communal a enfin lancé un appel à l’unité pour éviter la dispersion des forces et assurer au Candidat de Benno Bokk Yaakaar, le Premier Ministre Amadou BA une victoire éclatante des le premier tour.

L.Badiane pour xibaaru