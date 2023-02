Top 5 des pays africains avec le plus grand nombre de milliardaires

L’Afrique abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, des personnes fortunées et plusieurs centres de richesse bien établis, principalement en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigéria et au Maroc. Les pays d’Afrique australe ont dominé les marchés de croissance et la richesse du continent en 2021, avec le niveau de croissance le plus élevé par rapport à 2020…

Entre le premier trimestre de 2021 et le dernier trimestre de 2022, la richesse privée totale en Afrique s’élevait à 21 billions de dollars , composée de 136 000 nombres approximatifs de millionnaires, avec des actifs nets de 1 million de dollars chacun ou plus, 6 700 nombres approximatifs de multimillionnaires, avec des actifs nets de 10 millions de dollars chacun ou plus, 305 cent-millionnaires, avec des actifs nets de 100 millions de dollars chacun ou plus, et 18 milliardaires, avec des actifs nets de 1 milliard de dollars chacun ou plus.

La richesse privée totale de l’Afrique du Sud s’élevait à 651 milliards de dollars, avec de nombreux multimillionnaires, cent millionnaires et cinq milliardaires. La richesse privée totale de l’Égypte s’élevait à 307 milliards de dollars, avec de nombreux multimillionnaires, cent millionnaires et cinq milliardaires.

La richesse privée totale du Nigéria s’élevait à 228 milliards de dollars, avec de nombreux multimillionnaires, cent-millionnaires et trois milliardaires. La richesse privée totale du Maroc s’élevait à 125 milliards de dollars, avec de nombreux multimillionnaires, cent-millionnaires et deux milliardaires.

L’Algérie, le Zimbabwe et la Tanzanie comptent chacun un milliardaire avec de nombreux multimillionnaires et cent millionnaires, tandis que le Ghana, le Kenya et de nombreux autres pays comptent de nombreux multimillionnaires et cent millionnaires. L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria représentent environ 56 % de la richesse de l’Afrique (richesse des individus).

Alors que les rapports sur la richesse pour 2023 émergent progressivement, jetons un coup d’œil aux principaux pays africains comptant le plus grand nombre de milliardaires.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est en tête de liste avec cinq milliardaires – Johann Rupert (10,6 milliards de dollars), Nicky Oppenheimer (8,5 milliards de dollars), Patrice Motsepe (3,1 milliards de dollars), Koos Bekker (2,6 milliards de dollars) et Michel Le Roux (1,2 milliard de dollars). Ces cinq milliardaires ont une valeur nette combinée de 26 milliards de dollars.

Egypte

L’Égypte est deuxième avec cinq milliardaires – Nassef Sawiris (7,5 milliards de dollars), Naguib Sawris (3,3 milliards de dollars), Mohammed Mansour (2,9 milliards de dollars), Youssef Mansour (1,6 milliard de dollars), Yasseen Mansour (1,1 milliard de dollars), avec une richesse combinée de 16,4 milliards de dollars.

Nigeria

La nation ouest-africaine et la nation noire la plus peuplée sont arrivées en troisième position avec trois milliardaires – Aliko Dangote (13,4 milliards de dollars), Rabiu Abdulsamad (7,6 milliards de dollars) et Mike Adenuga (6,2 milliards de dollars), avec une valeur nette totale de 27,2 milliards de dollars.

Maroc

La deuxième nation du nord du continent sur la liste est la quatrième au classement général avec deux milliardaires – Aziz Akhannouch (1,5 milliard de dollars) et Othman Benjelloun (1,3 milliard de dollars), avec une valeur nette combinée de 2,8 milliards de dollars.

Algérie et Zimbabwe

L’ Algérie, le Zimbabwe et la Tanzanie ont clôturé la liste avec un milliardaire chacun – Issad Rebrab d’Algérie (4,6 milliards de dollars), Strive Masiyiwa du Zimbabwe (1,9 milliard de dollars) et Mohammed Dewji de Tanzanie (1,5 milliard de dollars).

Au total, l’Égypte et l’Afrique du Sud comptent plus de milliardaires, et le pays de Mandela compte plus d’individus riches et abrite plus de deux fois plus de millionnaires que tout autre pays africain. Les milliardaires africains amassent des fortunes grâce à divers intérêts commerciaux et accordent de l’importance à la création d’une richesse générationnelle familiale et à des héritages durables. La richesse privée en Afrique devant augmenter de 38 % au cours de la prochaine décennie, l’Afrique attirera probablement davantage d’investissements dans différents secteurs de l’économie.

Source RDJ