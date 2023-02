Un homme fait chanter Aya Nakamura: il veut balancer sa s*xtape

Aya Nakamura, la pop star franco-malienne âgée de 27 ans, a déposé plainte le 24 janvier dernier pour un cambriolage survenu dans sa résidence en banlieue parisienne. Les cambrioleurs ont emporté divers objets ainsi que des vêtements de luxe et de l’argent, pour un butin estimé à 200 000 euros. Cependant, la chanteuse s’est rendue compte plus tard que les voleurs avaient également volé deux tablettes contenant des vidéos personnelles…

Un homme a contacté Aya Nakamura le 20 janvier, la menaçant de rendre ces vidéos publiques si elle ne lui versait pas 250 000 euros. Les autorités judiciaires de Meaux en France ont ouvert une enquête préliminaire pour « vol par effraction » et « chantage ».

Pour rappel, la star franco-malienne a fait la une de la presse ces derniers mois à cause de ses relations avec son ex-compagnon et producteur Vladimir Boudnikoff. En effet, la vie personnelle d’Aya Nakamura a récemment été perturbée par un événement: elle et son conjoint et producteur, Vladimir Boudnikoff, avaient été placés en garde à vue pour des accusations de violences réciproques. La semaine dernière, les deux ex-tourtereaux ont été jugés pour violences réciproques, avec des peines d’amende requises.

Une artiste qui bat des records de vente

Malgré les déboires dans sa vie personnelle, la carrière musicale d’Aya Nakamura est au top et elle reste l’artiste française la plus écoutée dans le monde. Malgré les critiques en France, Aya Nakamura est l’une des plus artistes les plus populaire sur la toile mais également des plus grandes vendeuses de disque en France.

Source RDJ