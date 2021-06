Les habitants de Kabiline 2 appelle à l’aide…avant l’hivernage

Situé à environ 3 km de la route nationale 5, le village de Kabiline 2 étouffe à cause de l’État insupportable du tronçon qui relie cette localité à Mahmouda Chérif (Bignona). Les populations ont alors décidé d’agir en remblayant la route afin qu’elles puissent circuler notamment pendant l’hivernage. Et pourtant, c’est une localité potentiellement riche et moteur de la riziculture dans le département de Bignona. C’est là où se trouve le siège de l’entente de Diouloulou qui est connue dans la multiplication des semences de riz. La localité est aussi riche en produits agricoles et forestiers.

Sur le plan de la santé, les populations éprouvent toujours des difficultés pour évacuer leurs malades et c’est pire pendant la saison hivernale

Face à cette situation, les habitants de Kabiline 2 interpellent l’Etat pour qu’une solution urgente soit trouvée pour les soulager

En attendant que les autorités réagissent, les habitants de kabiline 2 vont continuer de vivre ce calvaire mais leur patience a, tout de même des limites

L.BADIANE pour xibaaru.sn